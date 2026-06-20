Stiže pomirenje? Harry i Meghan navodno razmatraju povratak u Britaniju s djecom

Princ Harry navodno planira u srpnju posjetiti Ujedinjeno Kraljevstvo s Meghan Markle i djecom, što bi bio njihov prvi zajednički dolazak u Harryjevu domovinu nakon četiri godine.

Princ Harry navodno planira u srpnju doputovati u Ujedinjeno Kraljevstvo sa suprugom Meghan Markle i njihovom djecom, princem Archiejem i princezom Lilibet.

Ako se planovi ostvare, bit će to prvi zajednički posjet Sussexovih Ujedinjenom Kraljevstvu nakon čak četiri godine.

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Prema navodima stranih medija, obitelj bi trebala doputovati povodom događaja kojim će se obilježiti godina dana do početka Invictus Gamesa 2027. u Birminghamu. Posebnu pažnju privlači činjenica da Archie i Lilibet nisu osobno vidjeli svog djeda, kralja Charlesa III., još od lipnja 2022. godine, kada su posljednji put boravili u Britaniji tijekom proslave Platinastog jubileja kraljice Elizabete II.

Meghan Markle i princ Harry - 6 Foto: Instagram Screenshot

Kralj Charles, princ Harry Foto: Profimedia

Izvori bliski Harryju tvrde da je vojvoda od Sussexa posljednjih mjeseci zadovoljan napretkom razgovora vezanih uz sigurnosne aranžmane za njegovu obitelj tijekom boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu. Upravo su pitanja sigurnosti godinama bila jedan od glavnih razloga zbog kojih Harry i Meghan nisu dovodili djecu u domovinu njegova djetinjstva.

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Kako piše People Magazine, kralj Charles ponudio je jednu od kraljevskih rezidencija za njihov smještaj tijekom posjeta, no odbjegli par zasad nije ponudio odogovor.

Meghan Markle i princ Harry Foto: Profimedia

Meghan Markle i Lilibet - 3 Foto: Profimedia

Mogući dolazak Sussexovih dodatno je potaknuo nagađanja o zatopljenju odnosa između Harryja i kralja Charlesa. Njihov odnos posljednjih je godina bio ozbiljno narušen nakon niza javnih optužbi koje je Harry iznio na račun kraljevske obitelji u intervjuima, Netflixovu dokumentarcu i autobiografiji "Rezerva". Ipak, prošle godine otac i sin održali su privatni sastanak u Londonu, što su mnogi protumačili kao prvi korak prema pomirenju.

Princ Harry i Meghan Markle - 1 Foto: Profimedia

Iako Buckinghamska palača nije komentirala navode o dolasku, potencijalni posjet svakako bi predstavljao važan trenutak za kraljevsku obitelj. Osim što bi Archie i Lilibet ponovno vidjeli svog djeda, ovo bi mogla biti i rijetka prilika za okupljanje članova obitelji nakon godina napetosti i udaljenosti.

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