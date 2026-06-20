Tuga u svijetu televizije: Preminuo tvorac nekih od najvoljenijih serija svih vremena

Legendarni američki redatelj i producent James Burrows, tvorac i redatelj kultnih serija poput Prijatelja, Kafića Uzdravlje, Frasiera i Will & Grace, preminuo je u 86. godini života ostavivši neizbrisiv trag u povijesti televizijske komedije.

Televizijski svijet oprostio se od jednog od svojih najvećih stvaratelja. James Burrows, legendarni redatelj i producent koji je obilježio povijest televizijske komedije, preminuo je u 86. godini života.

Tužnu vijest potvrdila je njegova obitelj, istaknuvši kako je Burrows preminuo mirno, okružen najbližima.

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James Burrows - 2 Foto: Profimedia

"Slavimo izvanredan život i trajno nasljeđe Jamesa 'Jimmyja' Burrowsa, koji je danas mirno preminuo okružen svojom voljenom obitelji", stoji u priopćenju.

Tijekom više od pet desetljeća duge karijere Burrows je postao jedno od najutjecajnijih imena američke televizije. Režirao je više od tisuću epizoda te sudjelovao u stvaranju nekih od najuspješnijih i najvoljenijih humorističnih serija svih vremena, među kojima su "Kafić Uzdravlje!", "Taxi", "Frasier", "Prijatelji", "Will & Grace" i "Teorija velikog praska".

James Burrows - 4 Foto: Profimedia

Posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzima kultna serija "Prijatelji". Burrows je režirao njezinu pilot epizodu i odmah prepoznao potencijal šestero mladih glumaca koji će uskoro postati globalne zvijezde. U svojim memoarima kasnije je otkrio da je članovima glumačke postave rekao kako će uskoro izgubiti anonimnost, no tada mu nitko nije vjerovao.

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Njegov talent za rad s glumačkim ansamblima bio je jedan od razloga zašto su njegove serije godinama osvajale publiku. Burrows je znao stvoriti posebnu kemiju među glumcima i izvući najbolje iz svakog lika, zbog čega su njegove produkcije postale televizijski klasici.

James Burrows - 1 Foto: Profimedia

James Burrows - 5 Foto: Profimedia

Tijekom karijere osvojio je 11 nagrada Emmy iz čak 46 nominacija, a 2014. godine primio je i prestižnu nagradu Udruženja američkih redatelja za životno djelo na televiziji. Dvije godine kasnije NBC mu je posvetio posebnu televizijsku emisiju u kojoj su mu počast odali brojni glumci i suradnici.

Njegova obitelj istaknula je kako će ga, osim po profesionalnim uspjesima, pamtiti po dobroti, velikodušnosti i sposobnosti da svakoga učini boljim.

James Burrows - 3 Foto: Afp

James Burrows - 6 Foto: Profimedia

"Njegov utjecaj osjećat će se generacijama kroz umjetnike koje je inspirirao, priče koje je pomogao ispričati i milijune ljudi čije je živote uljepšao svojim radom", poručili su.

Iza Jamesa Burrowsa ostali su supruga Debbie, djeca i unuci, a njegovo nasljeđe nastavit će živjeti kroz serije koje su obilježile generacije gledatelja diljem svijeta.

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