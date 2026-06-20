Pretvorio Arenu u plesni podij: Ricky Martin priredio spektakl koji će publika dugo pamtiti!

Ricky Martin održao je spektakularan koncert u pulskoj Areni, gdje je pred prepunim amfiteatrom izveo svoje najveće hitove uz impresivnu produkciju, energične plesače i oduševljenu publiku koja je s njim pjevala od početka do kraja večeri.

Dok su zagrebačkom Arenom u petak 19. lipnja dominirale note domaćih hitova u izvedbi Jakova Jozinovića, u Istri su dominirali latino ritmovi.

Pulska Arena ugostila je jednog od najvećih svjetskih latino izvođača, Rickyja Martina, koji je publici priredio večer ispunjenu energijom, plesom i bezvremenskim hitovima. Legendarni pjevač nastupio je pred prepunim antičkim zdanjem, a od prvih minuta bilo je jasno da publiku očekuje pravi spektakl.

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Ricky Martin - 1 Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Ricky Martin - 6 Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX

Uz impresivnu produkciju, moćne svjetlosne efekte i atraktivnu koreografiju plesača, Martin je nizao svoje najveće uspješnice dok su tisuće posjetitelja pjevale i plesale zajedno s njim. Karizmatični glazbenik tijekom cijelog koncerta održavao je snažnu povezanost s publikom, koja ga je nagrađivala gromoglasnim pljeskom i ovacijama nakon svake izvedbe.

Ricky Martin - 3 Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX

Ricky Martin - 4 Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX

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Posebnu atmosferu stvarao je spoj suvremene koncertne produkcije i jedinstvenog ambijenta pulske Arene. Povijesni rimski amfiteatar bio je ispunjen do posljednjeg mjesta, a brojni posjetitelji svoje su omiljene trenutke bilježili mobitelima dok je pozornica blještala u bojama i efektima koji su dodatno naglasili energiju nastupa.

Ricky Martin - 5 Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Ricky Martin - 8 Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX

Ricky Martin još je jednom potvrdio zašto već desetljećima slovi za jednog od najpopularnijih izvođača na svijetu. Njegov koncert u Puli pretvorio se u veliku proslavu glazbe, plesa i emocija, ostavljajući publiku bez daha te još jednom pokazavši da njegovi hitovi jednako snažno odjekuju i među hrvatskom publikom.

Portorikanac se nalazi na svjetskoj turneji u sklopu koje je posjetio i Podgoricu, gdje nije prošlo bez incidenta. Više čitajte OVDJE.

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