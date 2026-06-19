Snaha svjetski slavnog rokera koja ima hrvatske korijene bodrila Vatrene, zapjevala je i Thompsona!

Nicole Artukovich, hrvatska snaha iz obitelji Stewart, podijelila je djelić navijačke atmosfere iz Dallasa, gdje je sa suprugom Liamom Stewartom strastveno bodrila hrvatsku reprezentaciju.

Nicole Artukovich, koja se prošle godine udala za Liama Stewarta, sina legendarnog glazbenika Roda Stewarta, na društvenim je mrežama podijelila djelić atmosfere iz Dallasa, gdje su zajedno bodrili hrvatsku reprezentaciju.

Na Instagramu je objavila niz fotografija na kojima pozira u hrvatskom kockastom dresu, a uz nju je bio i suprug Liam. Oduševljenje nije skrivala pa je u opisu objave napisala:

"Doživjeti gol na Svjetskom prvenstvu zajedno sa svojim Hrvatima bio je ostvarenje sna! Volim našu zemlju, volim naš ponos i volim naše dečke!! Najboljih 48 sati u Dallasu."

Nicole Artukovich - 1 Foto: Instagram

Nicole Artukovich - 2 Foto: Instagram

Nicole Artukovich - 3 Foto: Instagram

Da je bila na utakmici, Nicole je pokazala i putem Instagram priče, gdje je podijelila trenutke slavlja te otkrila kako je zajedno s ostalim navijačima pjevala Thompsonov hit ''Lijepa li si''.

Nicole Artukovich - 4 Foto: Instagram

Nicole Artukovich - 6 Foto: Instagram

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Lijepa brineta hrvatskih korijena već je godinama povezana s domovinom svojih predaka. Iako njezina obitelj dugo živi u Sjedinjenim Američkim Državama, Nicole redovito ističe koliko joj znače Dubrovnik, Konavle i krajnji jug Hrvatske, odakle potječu njezini baka i djed.

Veza Nicole i Liama od samog je početka privlačila pažnju domaće javnosti, a posebno zanimanje izazvalo je njihovo raskošno vjenčanje održano 2024. godine u Dubrovniku. Par je sudbonosno "da" izgovorio u baroknoj crkvi na Jezuitima, dok je slavlje nastavljeno na tvrđavi Lovrijenac. Fotografije pogledajte OVDJE.

Vjenčanje godine u crkvi sv. Ignjacija - 5 Foto: Tonci Plazibat/Cropix

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Među uzvanicima bio je i Rod Stewart, a jedno od najvećih iznenađenja večeri bio je nastup Petra Graše, koji je mladencima i gostima priredio nezaboravnu glazbenu večer.

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