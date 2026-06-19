Znate li gdje je Senidah radila prije bavljenja glazbom? ''Otprilike tri godine, onda sam dobila otkaz''

Prije nego što je postala jedna od najtraženijih regionalnih glazbenih zvijezda, Senidah je radila sasvim drugi posao, a sve je otkrila u novom podcastu ''Nema labavo by IN magazin''.

Prije nego što je postala jedna od najuspješnijih regionalnih glazbenica, Senidah je radila u banci, a u podcastu "Nema labavo by IN magazin" prisjetila se razdoblja kada je paralelno gradila glazbenu karijeru i svakodnevno odlazila na posao.

Na pitanje je li istina da je prije solo karijere radila u banci, Senidah je potvrdila kako je njezin profesionalni put krenuo upravo tamo.

Senidah - 2 Foto: Borna Meter

"Počela sam raditi preko studentskog servisa jer je moja mama tamo radila. Kasnije su me i zaposlili. Iskreno, u početku nisam baš ni znala što radim. Mislila sam da znam, a vjerojatno sam puno toga radila pogrešno dok nisam sve pohvatala. Na kraju sam stvarno dobro radila svoj posao", ispričala je.

Istodobno je, kaže, živjela iznimno ubrzanim tempom. Dane je provodila na poslu, a noći u studiju i na nastupima.

"U isto vrijeme išla sam u studio, nastupala i gradila glazbenu karijeru. Nastupala sam i s jednim slovenskim reperom, tako da je to bilo razdoblje u kojem sam spavala po dva sata pa odlazila na posao'', prisjetila se.

Senidah Foto: In Magazin

U banci je provela oko tri godine, a onda je uslijedio neočekivan preokret.

''Nakon toga sam dobila otkaz, ali ne zato što nisam dobro radila. Nas petero najmlađih dobilo je otkaz zbog reorganizacije'', objasnila je kroz smijeh.

Iako bi većini otkaz bio razlog za zabrinutost, za Senidah je to bio trenutak koji joj je promijenio život.

''Najbolji otkaz ikad. Baš sam bila presretna. Još sam nekoliko mjeseci primala naknadu, a nisam morala raditi, što je bilo vrh. Imala sam vremena za studio i od tada je zapravo sve krenulo'', otkrila je.

Senidah Foto: In Magazin

Danas, kada puni najveće dvorane u regiji i priprema spektakularni koncert u Areni Zagreb, teško je zamisliti da je Senidah nekada dane provodila iza bankarskog šaltera.

U podcastu je progovorila i o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

Cijeli podcast pogledajte u nastavku.

Podcast ''Nema labavo by IN magazin'' možete gledati svake srijede u 10 sati na YouTubeu Nove TV sa zanimljivim gostima.

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