Lana Jurčević jednom je rečenicom prekinula nagađanja: ''Samo za kraj da kažem...''

Iako je posljednjih mjeseci posvećena majčinstvu i obiteljskom životu, Lana Jurčević poručuje da njezina glazbena priča nije završena te je pratiteljima otkrila kako trenutno izgleda njezina svakodnevica.

Lana Jurčević nedavno je rodila svoje drugo dijete te je trenutačno potpuno posvećena obiteljskom životu.

Zbog toga je, otkrila je na društvenim mrežama, često pitaju je li i dalje aktivna u glazbi.

Lana Jurčević - 2 Foto: Instagram

''Najčešće pitanje u zadnje vrijeme: ''Je l' pjevaš još?'' O, da. Samo malo drugačiji repertoar, sad sam na uspavankama. Iako, Maki nam već zna pola "Dio mene", a kad joj je vruće, pobaca sve sa sebe, a ja se derem za njom: "Ne možeš hodati gola, gola po kući" (znate koja je to pjesma)'', našalila se Lana na Instagramu.

Na kraju je svojim pratiteljima poslala i jasnu poruku:

''I da, samo za kraj da kažem: Pauza nije kraj priče. Živjeli'', zaključila je.

Cijelu objavu pogledajte OVDJE.

Lana Jurčević - 3 Foto: Instagram

Lana Jurčević - 9 Foto: Tomislav Kristo / CROPIX

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Lana Jurčević jedna je od najpoznatijih hrvatskih pop pjevačica, a na domaćoj glazbenoj sceni prisutna je od 2003. godine, kada je objavila svoj debitantski album.

Lana Jurčević - 6 Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

Lana Jurčević - 3 Foto: Jure Miskovic / CROPIX

Među njezinim najpoznatijim pjesmama ističu se "Prava ljubav", duet s Lukom Nižetićem, "Ovo nije istina", "Kopija", "Odlaziš" i "Začaran". U kasnijoj fazi karijere predstavila se i pod umjetničkim imenom La Lana te se posvetila međunarodnim glazbenim projektima.

Iako je trenutno fokusirana na majčinstvo i obiteljske obveze, Lana je svojim posljednjim istupom dala naslutiti da od glazbe nije odustala te da njezina priča na sceni još nije završena.

Nedavno je Lana prvi put pokazala lice kćeri koju je rodila na sam Uskrs ove godine, video pogledajte OVDJE.

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