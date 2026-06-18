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zaplesali kolo!

Navijačica Zmajeva koja je zaludila društvene mreže pokazala usijanu atmosferu prije okršaja sa Švicarskom

Piše I. G., Danas @ 20:37 Celebrity komentari
Emina Dedić na Instagramu Emina Dedić na Instagramu Foto: Emina Dedić/Instagram

Emina Dedić, navijačica koja je nakon utakmice BiH i Kanade postala viralna na društvenim mrežama, ponovno se javila sa Svjetskog prvenstva, ovoga puta iz Los Angelesa, gdje je snimila atmosferu među navijačima Zmajeva uoči susreta sa Švicarskom.

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