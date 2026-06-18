Navijačica Zmajeva koja je zaludila društvene mreže pokazala usijanu atmosferu prije okršaja sa Švicarskom

Emina Dedić, navijačica koja je nakon utakmice BiH i Kanade postala viralna na društvenim mrežama, ponovno se javila sa Svjetskog prvenstva, ovoga puta iz Los Angelesa, gdje je snimila atmosferu među navijačima Zmajeva uoči susreta sa Švicarskom.

Emina Dedić, bosanskohercegovačka navijačica koja je tijekom utakmice BiH i Kanade na Svjetskom prvenstvu privukla pažnju kamera i ubrzo postala viralna na društvenim mrežama, ponovno je dospjela u središte pozornosti uoči večerašnjeg ogleda Bosne i Hercegovine i Švicarske.

Galerija 13 13 13 13 13

Ovoga puta javila se iz Los Angelesa, odakle je podijelila djelić atmosfere među navijačima Zmajeva.

Pogledaji ovo inMagazin Lidija Bačić otvoreno o bivšima i ljubavi: ''Vidim samo njega...''

Na snimkama koje je zabilježila vidi se veselo raspoloženje navijača koji uz pjesmu, ples i glasno navijanje stvaraju odličnu atmosferu prije utakmice. Posebnu pozornost privukli su prizori tradicionalnog kola koje su okupljeni zaigrali uz narodnu glazbu, a emotivan trenutak uslijedio je kada se među navijačima začula Halidova pjesma "Romanija", koju su mnogi pjevali uglas.

Emina Dedić na Instagramu Foto: Emina Dedić/Instagram

Emina je ranije otkrila kako u početku nije ni znala da su njezine fotografije s tribina postale hit na internetu te da je za sve saznala tek nakon brojnih poruka prijatelja i obitelji.

Emina Dedić na Instagramu Foto: Emina Dedić/Instagram

Emina Dedić na Instagramu Foto: Emina Dedić/Instagram

"Iskreno, sve se dogodilo jako iznenada. Taj dan sam imala odličan provod na utakmici i nisam stalno bila na mobitelu, pa uopće nisam bila svjesna što se događa", rekla je.

Pogledaji ovo Celebrity Novinarka koju zovu najljepšom Talijankom zapalila društvene mreže sa Svjetskog prvenstva

Osim navijanjem, pažnju je privukla i modnim kombinacijama u bojama Bosne i Hercegovine, koje unaprijed pažljivo osmišljava.

"Sve kombinacije su unaprijed isplanirane. Volim razmišljati o outfitima i uskladiti ih s atmosferom i prigodom", otkrila je.

Emina Delić - 8 Foto: Instagram

Emina Delić - 13 Foto: Instagram

Sudeći prema prizorima koje je podijelila iz Los Angelesa, nogometaši Bosne i Hercegovine večeras će imati veliku podršku s tribina u važnoj utakmici protiv Švicarske.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Mejaši o počecima i životu s djecom: ''Koliko god sam se veselio kćerki, kriza mi je trajala godinama''

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Najmlađi sin našeg pjevača Jole izazvao oduševljenje jednom fotografijom!

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte promjenu koju su Zmajevi napravili uoči utakmice sa Švicarskom!