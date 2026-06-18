Kapetan Švicarske ljubi ljepoticu s Kosova: Izdržali su sve izazove, a danas imaju troje djece

Granit Xhaka, kapetan švicarske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, već je godinama u braku s Leonitom Xhakom, influencericom i majkom njihovih triju kćeri.

Granit Xhaka na Svjetskom prvenstvu ponovno predvodi švicarsku reprezentaciju kao kapetan i jedan od njezinih najiskusnijih igrača, no izvan nogometnih terena već godinama najveću podršku ima u supruzi Leoniti Xhaki.

Leonita, djevojačkog prezimena Lekaj, podrijetlom je s Kosova, a javnosti je poznata kao influencerica i ljubiteljica mode koja na društvenim mrežama redovito dijeli trenutke iz privatnog života. Par je zajedno od 2015. godine, a dvije godine kasnije svoju su vezu okrunili brakom.

Pogledaji ovo inMagazin Mejaši o počecima i životu s djecom: ''Koliko god sam se veselio kćerki, kriza mi je trajala godinama''

Tijekom Xhakine karijere zajedno su prošli brojne selidbe i promjene klubova, od Njemačke i Engleske do novih nogometnih izazova, a danas su ponosni roditelji triju kćeri.

Leonita je česta gošća na tribinama velikih natjecanja, gdje bodri supruga, dok istovremeno brine o obitelji. Njihova priča prati i životni put samog Xhake, čiji su roditelji početkom devedesetih kao izbjeglice stigli u Švicarsku u potrazi za boljim životom.

Pogledaji ovo Celebrity Najmlađi sin našeg pjevača Jole izazvao oduševljenje jednom fotografijom!

Zajedno sa starijim bratom Taulantom odrastao je u Baselu, a nogomet je postao put kojim je obitelj ostvarila svoje snove. Danas je Granit jedan od simbola švicarske reprezentacije, a uz njega su i dalje supruga Leonita te njihove kćeri, koje mu predstavljaju najveći oslonac izvan terena.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Lena Medar o privilegijima koje donosi posao glumice: ''To mi je bilo baš slatko!''

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity Što će tek biti ako BiH pobijedi? Ovo su prizori na ulicama Sarajeva!

Pogledaji ovo Celebrity Navijačica Zmajeva koja je zaludila društvene mreže pokazala usijanu atmosferu prije okršaja sa Švicarskom