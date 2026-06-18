Što će tek biti ako BiH pobijedi? Ovo su prizori na ulicama Sarajeva!

Sarajevo je uoči utakmice Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu zahvatila navijačka euforija, a ulice su ispunili dresovi, zastave, navijačke pjesme i kolone automobila ukrašene bojama BiH.

Uoči večerašnjeg nastupa reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, Sarajevo je zahvatila prava navijačka groznica.

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Već od ranog poslijepodneva gradom dominiraju plavo-žute boje, zastave Bosne i Hercegovine i dresovi reprezentacije, a na ulicama se mogu vidjeti navijači svih generacija – od najmlađih do onih koji se još uvijek dobro sjećaju povijesnog nastupa Zmajeva na Svjetskom prvenstvu prije više od desetljeća.

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Navijači BiH u Sarajevu - 7 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Navijači BiH u Sarajevu - 6 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Posebno živahna atmosfera vlada u fan-zonama i kafićima, gdje se satima prije početka utakmice traži mjesto više. Navijači pjevaju, fotografiraju se, mašu zastavama i s velikim nestrpljenjem iščekuju izlazak reprezentacije na teren. Mnogi su odjenuli dresove Edina Džeke, dok su drugi podršku reprezentaciji iskazali ukrašavajući automobile, kombije i druga vozila zastavama i navijačkim rekvizitima.

Navijači BiH u Sarajevu - 5 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Navijači BiH u Sarajevu - 4 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Među okupljenima su brojne obitelji s djecom, mladi navijači oslikanih lica, ali i turisti koji su se zatekli u Sarajevu i odlučili osjetiti djelić atmosfere koja posljednjih sati vlada glavnim gradom Bosne i Hercegovine.

Navijači BiH u Sarajevu - 3 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Tijekom dana gradskim ulicama prolazile su kolone automobila ukrašene zastavama, a zvukovi sirena i navijačkih pjesama odjekivali su prometnicama. Mnogi prolaznici zaustavljali su se kako bi fotografirali prizore koji se ne viđaju često, dok je cijeli grad disao u ritmu reprezentacije.

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Navijači BiH u Sarajevu - 2 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Navijači BiH u Sarajevu - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Sudeći prema prizorima iz Sarajeva, nogometaši Bosne i Hercegovine večeras će imati snažnu podršku svojih navijača. Tisuće njih već su spremne za utakmicu, a atmosfera jasno pokazuje koliko ovaj susret znači navijačima Zmajeva.

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