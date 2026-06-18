Pogledajte promjenu koju su Zmajevi napravili uoči utakmice sa Švicarskom!

Uoči večerašnjeg dvoboja sa Švicarskom na Svjetskom prvenstvu, nekoliko reprezentativaca Bosne i Hercegovine osvježili su izgled uz pomoć sarajevskog frizera.

Nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine večeras u Los Angelesu očekuje susret drugog kola Svjetskog prvenstva protiv Švicarske, a uoči važne utakmice dio reprezentativaca odlučio je osvježiti svoj izgled.

Za to se pobrinuo sarajevski frizer Esad Tucak, koji je zbog Zmajeva doputovao u Sjedinjene Američke Države.

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Na fotografijama i snimkama koje su osvanule na Instagramu može se vidjeti kako Tucak šiša i uređuje članove reprezentacije. Među onima koji su mu povjerili svoj novi izgled bili su kapetan Edin Džeko, Esmir Bajraktarević, Benjamin Tahirović i Armin Gigović, a njegovim uslugama poslužio se i izbornik Sergej Barbarez.

Bosna i Hercegovina protiv Švicarske igra večeras od 21 sat po hrvatskom vremenu. Eventualna pobjeda značajno bi povećala šanse Zmajeva za prolazak skupine te ih približila plasmanu u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva.

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