Pretraži
progovorila i o djeci

Bojana Gregorić Vejzović zbog ozljede je odustala od velike strasti: ''Još uvijek znam...''

Piše showbuzz.hr, Danas @ 15:09 Celebrity komentari
Bojana Gregorić Vejzović Bojana Gregorić Vejzović Foto: Instagram

Jedna od najomiljenijih hrvatskih glumica, Bojana Gregorić Vejzović, gostovala je u emisiji "Velika pitanja malih ljudi" na bravo kids radiju kod najmlađe hrvatske radijske voditeljice Maše Gavranić.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Viralni video Đokovića i bugarske pjevačice Dare
"Mali je svijet..."
Što Novak Đoković radi s pobjednicom ovogodišnjeg Eurosonga? Video je postao viralan
Bojana Gregorić Vejzović otkrila kako je zbog ozljede odustala od strasti koju je živjela od pete godine
progovorila i o djeci
Bojana Gregorić Vejzović zbog ozljede je odustala od velike strasti: ''Još uvijek znam...''
Josip Bačić donosi ljetnu himnu bezbrižnosti i dobre energije
''party''
Josip Bačić donosi ljetnu himnu bezbrižnosti i dobre energije
Tko je Biran Damla Yılmaz? Upoznajte zvijezdu nove turske serije ''Nasljednik''
doista posebna
Osvojila je Tursku, a sad je stigla na Novu TV: Evo tko je ljepotica iz nove serije Nasljednik
Matija Cvek podijelio preslatke obiteljske prizore iz Italije: Uživao sa suprugom Miriam i kćerkicom Lotom
preslatko!
Kćerkica Lota glavna je zvijezda novih fotografija Matije Cveka, pjevač uživa u očinskoj ulozi!
Princ William se oglasio uoči susreta Hrvatske i Engleske
veliki fan nogometa
Princ William oglasio se o utakmici Hrvatske i Engleske: Ono što je napisao iznenadilo je mnoge
Rukometašica Valentina Blažević uplovila u bračne vode
ekskluzivno u in magazinu
Udala se bivša hrvatska rukometna reprezentativka, na svadbi pjevao Duško Kuliš!
Lorena Bućan otkrila nam je više o svom ljubavnom životu
''baš mi je lijepo!''
Lorena Bućan o estetskim korekcijama i ljubavnom životu: ''Trenutačno sam u fazi...''
Bojana Gregorić Vejzović čestitala Enesu Vejzoviću na rođendanu
skladan par
Bojana Gregorić Vejzović na poseban dan suprugu uputila emotivnu posvetu: "Moja omiljena osoba"
Osvanule nove fotografije djevojke Joška Gvardiola Lu Mastrović
evo gdje je bila
Osvanula je nova fotka lijepe i samozatajne djevojke Joška Gvardiola!
Maja Šuput pokazala isklesanu figuru u minijaturnom badiću 3
''komad uživa''
Nauljena Šuput na jahti pozirala u badiću iz kojeg je izvirilo malo previše
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Presuda roditeljima dječaka ubojice u Srbiji
ZATVORSKE KAZNE
Stigla presuda roditeljima dječaka ubojice koji je počinio masakr u školi
Izmjene Zakona o lovstvu: Domaćim udrugama prednost, zakup se produljuje na 20 godina
Zakon o lovstvu
Nova pravila za nalet vozila na divljač, ali i za lovce: Pogledajte što se sve mijenja
Objavljeno konačno izvješće o Titanu: Podmornica implodirala zbog grešaka u dizajnu i manjka testiranja
KONAČNI IZVJEŠTAJ
Trup se raspadao pri svakoj misiji, a sustav za uzbunu bio je lažan: Svi tehnički propusti koji su osudili posadu Titana
show
Princ William se oglasio uoči susreta Hrvatske i Engleske
veliki fan nogometa
Princ William oglasio se o utakmici Hrvatske i Engleske: Ono što je napisao iznenadilo je mnoge
Lorena Bućan otkrila nam je više o svom ljubavnom životu
''baš mi je lijepo!''
Lorena Bućan o estetskim korekcijama i ljubavnom životu: ''Trenutačno sam u fazi...''
Osvanule nove fotografije djevojke Joška Gvardiola Lu Mastrović
evo gdje je bila
Osvanula je nova fotka lijepe i samozatajne djevojke Joška Gvardiola!
zdravlje
Kolonoskopija više ne mora biti toliko neugodna: Nova pravila olakšavaju pripremu
Izdane su nove smjernice
Kolonoskopija više ne mora biti toliko neugodna: Nova pravila olakšavaju pripremu
Bolovi u zglobovima prstiju šake: 6 mogućih uzroka koje ne biste smjeli zanemariti
Piše liječnica
Bolovi u zglobovima prstiju šake: 6 mogućih uzroka koje ne biste smjeli zanemariti
Lijek za mršavljenje sada se povezuje s još jednom velikom zdravstvenom koristi
Istraživanje na više od 12.000 osoba
Lijek za mršavljenje sada se povezuje s još jednom velikom zdravstvenom koristi
zabava
Vozač romobila umalo završio ispod šlepera, snimka pokazala koliko ga je dijelilo od tragedije
Kao muha bez glave
Vozač romobila umalo završio ispod šlepera, snimka pokazala koliko ga je dijelilo od tragedije
"Sramota za grad Split": Razočarani Splićani šire snimku nastalu za vrijeme utakmice protiv Engleske
Što kažete?
"Sramota za grad Split": Razočarani Splićani šire snimku nastalu za vrijeme utakmice protiv Engleske
Malkovich ima konkurenciju, spot za Veli Lošinj pokidao: "Ne znam ni gdje je, ali odmah želim tamo!"
Hit!
Malkovich ima konkurenciju, spot za Veli Lošinj pokidao: "Ne znam ni gdje je, ali odmah želim tamo!"
tech
Gdje je Djed Božićnjak upravo? Pratite svaki njegov potez na putu prema Hrvatskoj
Tradicija duga više desetljeća
Gdje je Djed Božićnjak upravo? Pratite svaki njegov potez na putu prema Hrvatskoj
sport
Veliki sigurnosni propust u Dallasu? FIFA se odmah oglasila nakon utakmice Hrvatske
Englezi su ljuti
Veliki sigurnosni propust na utakmici Vatrenih? FIFA se brzo oglasila
VIDEO Srpski komentator postao hit nakon golova Hrvatske: Mnogi nisu mogli vjerovati što slušaju
snimka privukla pažnju
VIDEO Srpski komentator postao hit nakon golova Hrvatske: Mnogi nisu mogli vjerovati što slušaju
Englezi: "Ma dajte, mislim da bi Hrvat trebao na doping-kontrolu"
Ne mogu vjerovati
Englezi u čudu zbog Vatrenog: "Ma dajte, ovaj čovjek treba na doping-kontrolu!"
tv
Crno more: Ne može pronaći svoga brata – potrebna mu je pomoć
CRNO MORE
Crno more: Ne može pronaći svoga brata – potrebna mu je pomoć
Daleki grad: Ipak nisu u braku - što će napraviti dalje?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Ipak nisu u braku - što će napraviti dalje?
Tajne prošlosti: Ona je nešto najljepše što mu se dogodilo i na tome joj je zahvalan
TAJNE PROŠLOSTI
Ona je nešto najljepše što mu se dogodilo i na tome joj je zahvalan
putovanja
Selo s najviše cvijeća na svijetu: Šarene se zidovi, ograde, bunari, pa čak i kućice za pse
Zalipie u Poljskoj
Selo s najviše cvijeća na svijetu: Šarene se zidovi, ograde, bunari, pa čak i kućice za pse
Recept za kringle: Slavno dansko pecivo koje obožava cijeli svijet
Spektakl okusa
Recept za kringle: Slavno dansko pecivo koje obožava cijeli svijet
Tjestenina zbog koje se ljudi vraćaju na Trešnjevku: Minijaturni lokal koji oduševljava ljubitelje talijanske kuhinje
Made in Pasta
Tjestenina zbog koje se ljudi vraćaju na Trešnjevku: Minijaturni lokal koji oduševljava ljubitelje talijanske kuhinje
novac
U ovom europskom gradu svaki osmi stanovnik je milijunaš, a gospodarstvo mu je veće od Armenije
Zaboravite Monako
U ovom europskom gradu svaki osmi stanovnik je milijunaš, a gospodarstvo mu je veće od Armenije
Drugi najveći lanac pizzerija prodan za 2,7 milijarde dolara. Ima sedam restorana i u Hrvatskoj
Posluju u više od 100 zemalja
Drugi najveći lanac pizzerija prodan za 2,7 milijarde dolara. Ima sedam restorana i u Hrvatskoj
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
lifestyle
Elegantna Vjekoslava Huljić u satenskoj haljini i mrežastim štiklama
ELEGANTNO IZDANJE
Haljina Vjekoslave Huljić je lijepa, ali pogled će vam brzo pobjeći na njezine sjajne mrežaste štikle
Severina u navijačkom izdanju s crvenom kožnatom suknjom
Kao salivena
Severina: Kockice su bile očekivane, ali jedan komad podigao je cijelu kombinaciju
Nova frizura Lu Mastrović, djevojke Joška Gvardiola
Volumen i odlična boja
Frizura djevojke Joška Gvardiola pogodak je za dugu kosu ljeti, ponesite sliku frizerki
sve
Veliki sigurnosni propust u Dallasu? FIFA se odmah oglasila nakon utakmice Hrvatske
Englezi su ljuti
Veliki sigurnosni propust na utakmici Vatrenih? FIFA se brzo oglasila
VIDEO Srpski komentator postao hit nakon golova Hrvatske: Mnogi nisu mogli vjerovati što slušaju
snimka privukla pažnju
VIDEO Srpski komentator postao hit nakon golova Hrvatske: Mnogi nisu mogli vjerovati što slušaju
Englezi: "Ma dajte, mislim da bi Hrvat trebao na doping-kontrolu"
Ne mogu vjerovati
Englezi u čudu zbog Vatrenog: "Ma dajte, ovaj čovjek treba na doping-kontrolu!"
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene