Što Novak Đoković radi s pobjednicom ovogodišnjeg Eurosonga? Video je postao viralan

Neočekivan susret Novaka Đokovića i bugarske eurovizijske predstavnice Dare postao je pravi hit na društvenim mrežama.

Najbolji tenisač svijeta Novak Đoković ovih je dana privukao pažnju društvenih mreža nakon što se pojavio u videu s bugarskom pjevačicom Darom.

Popularna glazbenica, punim imenom Darina Jotova, jedna je od najvećih zvijezda bugarske pop scene, a ove je godine predstavljala Bugarsku na Eurosongu s pjesmom ''Bangaranga''.

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Dara je na Instagramu otkrila kako je Đokovića sasvim slučajno srela tijekom večere, a njihov susret pretvorio se u opušteno druženje i ples uz njezin hit. Snimka je brzo postala viralna, a obožavatelji su bili oduševljeni vidjeti srpskog tenisača u tako ležernom izdanju.

Cijeli videozapis pogledajte OVDJE.

Dara - 1 Foto: Instagram

''Kakav mali svijet. Kad sudbina progovori, poslušaš... i zaplešeš uz Bangarangu'', napisala je Dara uz objavu koja je prikupila stotine tisuća lajkova i komentara. Susret glazbene i sportske zvijezde mnogi su proglasili jednim od najzanimljivijih viralnih trenutaka posljednjih dana.

Dara - 2 Foto: Profimedia

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Dara je posljednjih mjeseci jedna od najpraćenijih glazbenica u regiji zahvaljujući nastupu na Eurosongu, nakon kojeg je njezina popularnost dodatno porasla, a njezini nastupi i objave redovito privlače veliku pažnju javnosti.

Dara - 1 Foto: Profimedia

Dara - 2 Foto: Instagram

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