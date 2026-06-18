Što Novak Đoković radi s pobjednicom ovogodišnjeg Eurosonga? Video je postao viralan

Neočekivan susret Novaka Đokovića i bugarske eurovizijske predstavnice Dare postao je pravi hit na društvenim mrežama.
Najbolji tenisač svijeta Novak Đoković ovih je dana privukao pažnju društvenih mreža nakon što se pojavio u videu s bugarskom pjevačicom Darom.3 vijesti o kojima se priča veliki fan nogometa Princ William oglasio se o utakmici Hrvatske i Engleske: Ono što je napisao iznenadilo je mnoge ''baš mi je lijepo!'' Lorena Bućan o estetskim korekcijama i ljubavnom životu: ''Trenutačno sam u fazi...'' evo gdje je bila Osvanula je nova fotka lijepe i samozatajne djevojke Joška Gvardiola!
Popularna glazbenica, punim imenom Darina Jotova, jedna je od najvećih zvijezda bugarske pop scene, a ove je godine predstavljala Bugarsku na Eurosongu s pjesmom ''Bangaranga''.
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Dara je na Instagramu otkrila kako je Đokovića sasvim slučajno srela tijekom večere, a njihov susret pretvorio se u opušteno druženje i ples uz njezin hit. Snimka je brzo postala viralna, a obožavatelji su bili oduševljeni vidjeti srpskog tenisača u tako ležernom izdanju.
Cijeli videozapis pogledajte OVDJE.
Dara - 1 Foto: Instagram
''Kakav mali svijet. Kad sudbina progovori, poslušaš... i zaplešeš uz Bangarangu'', napisala je Dara uz objavu koja je prikupila stotine tisuća lajkova i komentara. Susret glazbene i sportske zvijezde mnogi su proglasili jednim od najzanimljivijih viralnih trenutaka posljednjih dana.
Dara - 2 Foto: Profimedia
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Dara je posljednjih mjeseci jedna od najpraćenijih glazbenica u regiji zahvaljujući nastupu na Eurosongu, nakon kojeg je njezina popularnost dodatno porasla, a njezini nastupi i objave redovito privlače veliku pažnju javnosti.
Dara - 1 Foto: Profimedia
Dara - 2 Foto: Instagram
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