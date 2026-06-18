Novinarka koju zovu najljepšom Talijankom zapalila društvene mreže sa Svjetskog prvenstva

Eleonora Incardona privukla je pozornost tijekom Svjetskog prvenstva 2026. te je na Instagramu podijelila fotografije sa stadiona u New Jerseyju.

Televizijska voditeljica DAZN-a Eleonora Incardona ponovno je privukla pažnju tijekom Svjetskog prvenstva 2026. Talijanka je na stadionu MetLife u New Jerseyju pratila susret Francuske i Senegala, a fotografije s događaja podijelila je i sa svojim pratiteljima na Instagramu.

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Incardona već tjednima izvještava s utakmica Svjetskog prvenstva u sklopu DAZN-ove ekipe, a nakon posljednje objave priznala je koliko joj ovaj angažman znači.

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"Da su mi ovo rekli prije nekoliko godina, ne bih vjerovala! Jučer sam bila na terenu za utakmicu Francuske i Senegala", napisala je.

Objava je izazvala brojne reakcije njezinih pratitelja.

"Jedina lijepa stvar koju ćemo vidjeti na ovom prvenstvu", napisao je jedan nogometni obožavatelj. Drugi je komentirao: "Jednostavno nevjerojatna", dok je treći kratko poručio: "Taj top!"

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Eleonora Incardona radi kao sportska novinarka i voditeljica za DAZN te redovito prati najveće nogometne događaje. Na društvenim mrežama prati je više od 1,4 milijuna ljudi, a talijanski mediji često je nazivaju jednom od najatraktivnijih sportskih voditeljica u zemlji.

OVDJE smo pisali više o njoj.

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