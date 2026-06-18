Osvojila je Tursku, a sad je stigla na Novu TV: Evo tko je ljepotica iz nove serije Nasljednik

Nova TV donijela je gledateljima još jednu tursku uspješnicu, a u središtu pozornosti našla se Biran Damla Yılmaz, jedna od najpopularnijih mladih glumica turske televizijske scene.

Na Novoj TV posljednjih dana s emitiranjem je krenula nova turska serija ''Nasljednik''.

Jednu od glavnih uloga tumači Biran Damla Yılmaz, glumica koju ljubitelji turskih serija već dobro poznaju iz hitova poput ''Kırgın Çiçekler'', ''Baraj'' i ''Yasak Elma''.

Biran Damla Yılmaz - 9 Foto: Instagram

Iako ima tek 28 godina, Biran se već smatra jednim od najprepoznatljivijih mladih lica turske televizijske scene. Njezin put od dječjeg sna do statusa zvijezde bio je brz, ali nipošto lagan.

Biran Damla Yılmaz rođena je 28. lipnja 1997. godine u Gebzeu, u pokrajini Kocaeli, nedaleko od Istanbula. Odrastala je u obitelji povezanoj s filmskom industrijom, što je uvelike utjecalo na njezinu odluku da se vrlo rano posveti glumi. Glumačku naobrazbu stekla je na konzervatoriju, a prve profesionalne angažmane dobila je još tijekom školovanja.

Sama je u jednom razgovoru otkrila da je odlučila postati glumica već s 12 godina, a taj dječji san ubrzo je pretvorila u stvarnost.

Biran Damla Yılmaz - 6 Foto: Instagram

Biran Damla Yılmaz - 1 Foto: Instagram

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Prvi veći televizijski uspjeh ostvarila je u seriji ''Kırgın Çiçekler'', gdje je glumila Eylül Acar. Serija je postala veliki hit u Turskoj i inozemstvu, a upravo joj je ta uloga donijela status zvijezde i milijune obožavatelja. Kritičari su posebno hvalili njezinu emotivnu i uvjerljivu interpretaciju mlade djevojke suočene s teškim životnim okolnostima.

Nakon toga nizali su se novi projekti – ''Canevim'', ''Baraj'' i filmski hit ''Mucize 2: Aşk'', u kojem je ostvarila jednu od svojih najzapaženijih filmskih uloga.

Biran Damla Yılmaz - 12 Foto: Instagram

Biran Damla Yılmaz - 11 Foto: Instagram

U seriji ''Nasljednik'' Biran Damla Yılmaz glumi Yıldız, snažnu mladu ženu iz jugoistočne Turske. Radnja je smještena između suvremenog života i strogih tradicionalnih pravila, a njezin lik nalazi se u središtu priče o ljubavi, obiteljskim sukobima i borbi za vlastitu sudbinu.

Za razliku od mnogih kolega, Biran svoj privatni život uglavnom drži podalje od medija. Rijetko govori o ljubavnim vezama i obitelji, a fokus javnosti nastoji zadržati na glumačkom radu. Turski mediji povremeno su je povezivali s kolegama iz industrije, no sama glumica uglavnom izbjegava komentirati takve napise.

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Poznato je da je vrlo aktivna na društvenim mrežama, gdje je prate milijuni obožavatelja. Ondje najčešće dijeli fotografije sa snimanja, putovanja i modnih kampanja, dok detalje privatnog života rijetko otkriva.

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