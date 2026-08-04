Zvijezda Kumova nije mogla suspregnuti suze: ''Kad su me nazvali i rekli...''

Momčilo Otašević ima veliki razlog za slavlje. Glumac kojeg publika najviše poznaje po ulozi u seriji Kumovi osvojio je svoju prvu filmsku nagradu, a priznaje da ga je vijest toliko dirnula da nije mogao zadržati emocije.

Momčilo Otašević nagrađen je ''Velikom poveljom Leotara'' za najbolju mušku ulogu na Mediteranskom filmskom festivalu u Trebinju. Priznanje je osvojio za ulogu Maksima Grahovca u trileru ''Crna truba'', a podijelio ga je s proslavljenim glumcem Zijahom Sokolovićem.

Momčilo Otašević Foto: Josip Moler / CROPIX

Glumac nije skrivao koliko mu to priznanje znači, posebno zato što je riječ o njegovoj prvoj filmskoj nagradi.

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''Vozio sam se preko Pelješkog mosta kada su me nazvali i rekli da sam osvojio nagradu. Mama, kći i tetke bile su u Vilusima i došle su na dodjelu. Ovo je lijepa kruna svega, ponajviše zbog mojih roditelja, i zaplakao sam od sreće'', rekao je Otašević, prenosi CdM.

Momčilo Otašević - 2 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Osim o nagradi, glumac je ranije govorio i o zahtjevnom tempu snimanja te priznao da ga posao, koliko god bio naporan, na neki način održava u formi.

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Kaže kako se trudi zdravo hraniti, ali vjeruje da je upravo radni ritam razlog zbog kojeg rijetko obolijeva tijekom snimanja. Čak i kada satima radi u teškim vremenskim uvjetima, organizam izdrži bez problema, dok se prehlade najčešće javljaju tek kada napokon stigne vrijeme za odmor.

Momčilo Otašević Foto: Instagram

Dodaje kako mu upravo ta energija pomaže da, uz brojne poslovne obveze, uvijek pronađe dovoljno vremena i za svoju djecu te najbliže.

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Više o Momčilu Otaševiću i njegovu nedavnom boravku na Pulskom filmskom festivalu pročitajte OVDJE.

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