Evo što sve trebaju znati Thompsonovi fanovi koji dolaze na koncert u Šibenik!

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona večeras će u Šibenik privući tisuće ljudi iz svih krajeva Hrvatske. Uoči početka objavljene su važne informacije o dolasku, parkiranju, prometu i sigurnosti.

Marko Perković Thompson večeras će održati veliki koncert na stadionu Šubićevcu u Šibeniku, gdje se očekuje oko 30.000 posjetitelja. Organizatori, policija i vatrogasci uoči događaja objavili su važne upute vezane za dolazak, promet, parkiranje i sigurnost.

Zbog velikog broja posjetitelja organizatori su preporučili fanovima da u Šibenik stignu što ranije kako bi izbjegli prometne gužve i na vrijeme ušli na stadion. Pet glavnih ulaza otvara se u 17 sati, dok je početak koncerta zakazan za 21 sat.

Za posjetitelje su pripremljena četiri velika parkirališta na rubnim dijelovima grada i izvan Šibenika, s ukupno oko 8500 parkirnih mjesta. Najveće se nalazi u industrijskoj zoni Podi, odakle će prema stadionu cijelo vrijeme voziti organizirani autobusi.

Dodatna parkirališta nalaze se na području TEF-a, u zoni Bribirskih knezova te na još nekoliko lokacija. Organizatori ističu kako nema potrebe ulaziti automobilima u centar grada jer je prijevoz sa službenih parkirališta osiguran.

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Tijekom koncerta promet u okolici stadiona bit će zatvoren za sva vozila, osim za stanare, hitne službe i dostavu. Privremeno će biti zatvoreno više ulica u blizini Šubićevca, a prema potrebi i dio Jadranske magistrale te pojedine prometnice prema industrijskoj zoni Podi.

Thompson - 1 Foto: Nikola Cutuk/Pixsell

Iz policije mole vozače za dodatno strpljenje jer se tijekom cijelog dana, a posebno nakon završetka koncerta, očekuju velike gužve.

Zbog visokih temperatura i velike opasnosti od požara vatrogasci su pozvali posjetitelje da ne koriste pirotehniku, posebno na parkiralištima i drugim otvorenim površinama.

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Policija je ujedno upozorila vozače da ne sjedaju za volan nakon konzumacije alkohola te najavila pojačane kontrole prometa nakon završetka koncerta. Za sigurnost posjetitelja na stadionu bit će raspoređene i medicinske ekipe koje će biti na raspolaganju tijekom cijele večeri, priopćili su iz PU Šibensko-kninske.

Thompson Foto: Dalmacija Danas/Screenshot/Facebook

Podsjetimo, Thompson je uoči koncerta otkrio i kojom će pjesmom otvoriti večerašnji nastup na Šubićevcu te objasnio zašto upravo njome već godinama započinje koncerte koji se održavaju u sklopu obilježavanja Oluje. Više o tome pročitajte OVDJE.

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