Najmlađi sin našeg pjevača Jole izazvao oduševljenje jednom fotografijom!

Jolina supruga Ana na Instagramu je podijelila fotografiju njihovog sina Ivana Luke u personaliziranom dresu Vatrenih.
Jole i njegova supruga Ana roditelji su četvero djece, kćeri Ive, Eme i Tije te najmlađeg sina Ivana Luke, koji je ovih dana privukao pažnju navijačkim izdanjem.3 vijesti o kojima se priča veliki fan nogometa Princ William oglasio se o utakmici Hrvatske i Engleske: Ono što je napisao iznenadilo je mnoge evo gdje je bila Osvanula je nova fotka lijepe i samozatajne djevojke Joška Gvardiola! ''baš mi je lijepo!'' Lorena Bućan o estetskim korekcijama i ljubavnom životu: ''Trenutačno sam u fazi...''
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Uoči prve utakmice Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, Ana Čagalj na Instagramu je podijelila fotografiju šestogodišnjaka u personaliziranom dresu Vatrenih s njegovim imenom i brojem 10.
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Ana Čagalj na Instagramu Foto: Ana Čagalj/Instagram
Pjevač je nakon rođenja sina često isticao koliko mu znači prinova u obitelji pa je 2020. izjavio: "Malo toga se promijenilo dolaskom sina, osim činjenice što me svaka prinova uvijek nanovo pomladi", dok je o mogućnosti petog djeteta rekao: "Pa ne znam, mislim da je to Božja odluka i dar, ali mislim da ih je četvero u ovim godinama dovoljno. Hoće li biti peto? Treba malo misliti i na suprugu jer ona nije imala slobodan dan posljednjih 18 godina. I kad može, ona neće", rekao je za naš In magazin.
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Joško Čagalj i supruga Ana - 4 Foto: Instagram
Jole i Ana ove su godine proslavili 20 godina braka, a njihova ljubavna priča započela je u jednom splitskom kafiću prije vjenčanja 2006. godine u Solinu.
Joško Čagalj Jole, Ana Čagalj Foto: Instagram
Joško Čagalj Jole i Luka Modrić Foto: Facebook
OVDJE pogledajte zajednički intervju Jole i njegove supruge Ane povodom 20 godina braka.
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