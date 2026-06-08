Ekskluzivno: Zajednički intervju Jole i njegove supruge Ane povodom 20 godina braka

U domu popularnog Jole i njegove supruge Ane ovih se dana slavila velika obljetnica - 20 godina njihova braka. Tim povodom jedan od najskladnijih domaćih parova je u ekskluzivnom intervjuu našem Gordanu Vasilju otkrio javnosti nepoznate detalje njihove ljubavi.

''Ja se nisam mlad oženio, ali htio sam jednog dana ako se oženim, da to bude iz ljubavi, da imamo skladan brak, da dobijem zdravu i dobru djecu i ispunila mi se želja. Evo, još smo moja Ane i ja u velikoj ljubavi.'', govori nam Joško Čagalj Jole.

I dva desetljeća otkad je Jole pred oltar odveo svoju 10 godina mlađu suprugu Anu, njihova priča podsjeća da je prava ljubav bezvremenska.

''On ti je najbolji čovjek kojeg ćeš ikad upoznati u životu, to ti kažem ja, ali to će ti svi tako reći i to je zapravo nešto što me oduševljava, ali me zna često iznervirati jer toliko je nekad dobar da mi ide na živce. On ima srce kao kuća. Evo, jučer mi je došla jedna gospođa, on to meni nije ni rekao, on je jednoj curici pomogao koja je teško bolesna i pomogao joj je toliko da joj je olakšao život 100%.'', ispričala nam je Ana.

In Magazin: Ana Čagalj i Joško Čagalj Jole - 5 Foto: In Magazin

''Ona je tu 90% zaslužna za sve. Ona je i mama i kuharica i čistačica i pedagog i stilist i šminker, sve, odlična kuharica'', hvali Jole svoju Anu.

I dok je Jole noćna ptica, Ana je više jutarnji tip, ali, oboje, kažu, poštuju različitosti.

''U prvih par godina sam se ja trudila pa ostajala do 3-4 ujutro, a ja sad u 22 sata lijepo kažem 'goodnight my love'.'', otkriva nam Ana.

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''Kad si ostala do 3-4''; pita Jole uz smijeh.

''Jesam prije 15 godina, zadnjih 15 ne, ali prije 15 da. Ja sam se kao trudila pratiti taj tempo, ali ne mogu, ja se dižem ujutro rano'', priča nam Ana.

Jedan od omiljenih parova na estradi otkrio nam je čime jedno drugo i danas znaju iznenaditi.

''Pa imao je nekih romantičnih situacija, nećemo sad o tome pričati, imao je nekoliko. On stvarno kad želi biti romantičan, može biti romantičan'', priča Ana.

''Ajde kako se zaredalo četvero djece možda se to prorijedilo, ali ima i ona isto tu stranu'', dodaje Jole.

In Magazin: Ana Čagalj i Joško Čagalj Jole - 7 Foto: In Magazin

A savršeno organizirana Ana, koja drži sva četiri kuta kuće, je mnogo stroži roditelj od Jole.

''Ona misli ako nje nema jedan-dva dana da će svi past školsku godinu, da će svi umrijeti od gladi, što meni nikad nije bilo jasno. Prvi put sam joj to dokazao kad sam s tri kćeri otišao u Kranjsku Goru pa smo išli u Livigno, to je bilo cure plaču 'kako ćemo bez mame', ona plače i nakon 3-4 dana govore cure 'tata, a možemo li mi dogodine opet ići bez mame?'', prisjetio se Jole.

Najstariju kćer Ivu se često može vidjeti s ocem u zajedničkom izlasku.

''Ona je meni i kćer i prijateljica.'', iskreno kaže Jole.

''I mama nekad (smijeh). Meni je počela sad držat nekakve prodike, završila je uspješno prvu godinu faksa i sad se vratila prije par dana iz Zagreba pa je počela davat meni neke lekcije i onda je sin Ivan pitao 'mama, kad se ona vraća u Zagreb?'', priča nam Ana.

Četvero djece im je najveće bogatstvo, a petu prinovu, priznaju, ne planiraju.

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''Znači ja sam sad došla u tu fazu kad napokon imam svoj mir, da mogu sjest, da iza intervjua mogu s vama popiti kavu, tako da ja petero djece ne. A ako dođu unuci, razmislit ću o tome hoću li ih čuvati'', šali se Ana.

''Nadam se da ćemo za 10 godina pričati o 30 godina braka, da ćemo se smijat, zezat i da ćeš ići sa mnom na house partye i tamburaše'', izjavio je Jole.

''Na house partye? Prije ćeš ići s Ivom, Emom i Tiom'', odgovorila mu je Ana uz smijeh.

I dok mnogi u braku danas muku muče s trajanjem i kompromisima, Jole i Ana dokazuju da su nježnost, prijateljstvo i malo humora savršen recept za dugovječnost.

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