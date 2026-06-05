Iza njega je teška borba s depresijom, a danas je jedan od najpoznatijih putopisaca na svijetu: ''Imao sam puno mentalnih problema''

Simon Reeve otkrio što ga je spasilo iz ralja života Foto: In Magazin

Ovog tjedna u Zagrebu je boravio svjetski putopisac Simon Reeve, koji je oduševio publiku na Greencajt festivalu. Voli zavirivati u skrivene kutke svijeta, putovati u ratna područja, otkrivati divljinu i kulturološke razlike. Ipak, njegov život nije bio nimalo bajan, a danas otvoreno progovara o borbi s depresijom. Osjeća li ikad strah na snimanjima te što savjetuje onima koji se bore s narušenim mentalnim zdravljem, otkrio je našoj Matei Slogar za IN magazin.

Danas je jedan od najpoznatijih BBC-jevih putopisaca i dokumentarista, no Simon Reeve imao je teško odrastanje, a bio je i u raljama depresije, zbog čega si je želio oduzeti život. Putovanja su ga doslovno spasila.

Galerija 0 0 0 0 0

''Dolazim iz disfuncionalne obitelji, još dok sam bio tinejdžer puno sam pio i nisam imao samopouzdanja, bio sam u lošem položaju i imao sam puno mentalnih problema. Male avanture su mi počele i bivanje u pririodi, male avanture su mi davale samopouzdanje'', počeo je Simon svoju priču.

Zato ljudima koji se bore s narušenim mentalnim zdravljem prenosi recept koji je njemu pomogao.

''Znanstveno je dokazano da boravak u prirodi na 10 minuta pomaže u poboljšanju fizičkog i mentalnog zdravlja, to bi trebalo biti prepisano od strane doktora''.

Ovaj poznati Birtanac, koji je proputovao gotovo cijeli planet, nekoliko je puta gledao smrti u oči. Gotovo je umro od malarije na Madagaskaru, preživio je toplinski udar u pustinji Gobi, gotovo stradao od snježne lavine.

''Imam osjećaj da dok snimamo smo potpuno sigurni, da imamo štit oko nas kao u Star Warsu ali to nije istina. Imao sam neke trenutkekoji su bili blizu smrti no život je rizičan, ne možemo biti kontrolirani od straha, moramo ga obrgliliti sa svim tim rizicima, izađite van i riskirajte!''.

Najopasnije mjesto na svijetu za njega je:

''To je bio Mogadishu u Somaliji i istočnoj Africi. Vozili smo se u vozilu i na raskiržju se susreli s drugom bandom, oni su uperili oružje u nas, svi su vrištali, u mene je doslovno bila uperena puška i samo sam čekao da to prođe i molio se''.

Simon se u svojim dokumentarcima dotiče geopolitike, kulturoloških raznolikosti, a nerijetko na egzotičnim destinacijama snima i životinje. Ispričao nam je kako je izgledao njegov bliski susret s dugongom, popularnom zvanim morskom kravom, koji nikada neće zaboraviti, a dogodio se na Floridi.

''Ona ima peraje, ja sam bio u vodi s njom, došla je do mene i zagrlila me svom težinom, okrenula se i otišla. Ja sam bio ispod, mislio sam kako je to slatko, ali onda sam shvatio da sam se mogao tako i utopiti''.

Njegova žena je snimateljica, jesu li ikad radili zajedno?

Ona je čvrsta. Išli smo po Sahari zajedno, išli smo na raciju po meksičkim kartelima s meksičkim SWAT timom. Simon za sebe kaže da nije ovisnik o adrenalinu.

''Obožavam raditi posao koji smatram zanimljivim, uvijek upoznajtete nove ljude kad ste novinar, kad ste u medijima, otkrivate nove stvari i to ja volim. Ja nisam adrenalin junkie već volim sve ono što posao nosi.

Mi mu želimo još mnogo živopisnih i lijepih reportaža.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/38 >> Pogledaji ovu galeriju +33 Nekad i sad Zašto je kraljica komedija nestala iz javnosti? Iza blistave karijere krili su se brodolomi i osobne borbe

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 inMagazin Teži put do roditeljstva: Priča para koji otvoreno govori o potpomognutoj oplodnji