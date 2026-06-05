Teži put do roditeljstva : Priča para koji otvoreno govori o potpomognutoj oplodnji!

Put do roditeljstva, često, ne izgleda uvijek onako kako mnogi zamišljaju. Kada se snovi sudare s dijagnozama i neizvjesnošću, potrebni su iznimna snaga, zajedništvo i vjera. Priča koju donosimo govori o paru koji je godinama prolazio kroz izazove o kojima se još uvijek premalo govori. Danas svoje iskustvo dijele kako bi ohrabrili druge.

Bilo je izazovno i bilo je suza. No ni kada je bilo najteže, nisu htjeli odustati od svojeg sna. Onog da postanu roditelji.

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''Jedna nevjerojatna upornost, jedna vjera i jedna nada koja odbija umriti cijelo vrijeme dok se ne dođe do cilja. I to iz tebe vadi ono najdublje i najsnažnije'', priča nam Iva Korpar.

I trebalo je snage. Jer suočavanje s neplodnošću pravo je psihološko putovanje. Iva i Marko u misiju roditeljstvo krenuli su odmah nakon vjenčanja. No, dva spontana pobačaja u razmaku od tri mjeseca dovela su do toga da se zapitaju što nije uredu.

''28 posto stanica, turnerov sindrom, mazeicizam. Turnere imaju isključivo žene, to je ženski sindrom, a recimo zbog njega sam niža rastom, on utječe na kvalitetu jajnih stanica, one bivaju kromosomki neispravne. Zato i spontani pobačaji. Utječe i na srce, utječe na bubrege'', priča Iva.

Sada su barem znali protiv čega se bore. Nastojali su ne klonuti duhom i znali su da su zajedno jači.:

''Ja mogu stvarno reći da nije bilo nikakvih ružnih situacija među nama, bilo je tužnih situacija, ali opet i u tim tužnima smo zajedno nekako, pa opet nekako lakše je to prođe'', dodaje Marko Korpar.

Kao rješenje njihova problema nametnula se medicinski potpomognuta oplodnja. Postupak IVF-a, znali su unaprijed, nije lagan, a danas na njega gledaju kao na nešto što ih je naučilo hrabrosti, strpljivosti, ali i prihvaćanju neuspjeha.

Procjenjuje se da se u Hrvatskoj svaki šesti par bori s neplodnošću. Nakon početne bitke u domovini, Marko i Iva svoje su liječenje, nastavili u inozemstvu.

Uslijed mnogobrojnih pretraga koje medicinski potpomognuta oplodnja zahtijeva, Marku je otkrivena i zloćudna bolest. Nasreću u početnom stadiju. Uslijedile su dvije operacije i oporavak, a nakon dva bezuspješna postupka oplodnje u Bruxsellu, savjetovana im je opcija s donacijom.

''Išli smo korak po korak kako su nam liječnici diktirali, kako je medicina govorila da trebamo i te smo korake slušali i vjerovali. Konkretno, moja diagnoza je poprilično rijetka. Dakle, 4% ljudi se suoči s takvim nečim'', govori Iva te dodaje:

''Ja nekako uvijek volim reći da sam cijelo vrijeme imala osjećaj da vodim nekakve dvije paralelne borbe u svojoj glavi. Jedna je bila to prihvaćanje i učenje u nečem s čim ću sada ja živjeti do kraja svog života, a druga je bila ta borba za djetetom koja se nekako paralelno vodila'', priča nam.

Danas vrlo otvoreno govore o svemu što su prošli. Prvenstveno kako bi pomogli drugima i dali im taj osjećaj da nisu sami.

''Ne bojte se, budite otvoreni, budite hrabri, pričajte barem sa svojima najmilijima, njima je sigurno stalo do vas i podržat će vas'', poručuju Iva i Marko.

Nakon više pokušaja u različitim državama, ovaj divni par svoju priču sa sretnim krajem završio je u Portugalu. Danas uživaju u novoj etapi svojeg života. Onoj sa svojom djevojčicom koju su godinama priželjkivali i dobili svojom upornošću, snagom, vjerom i ljubavlju.

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