Ono kad David Beckham prigrli seoski način života: Video s njegovim kokicama oduševio pratitelje

David Beckham ponovno je pokazao svoju ljubav prema seoskom životu, podijelivši prizore s imanja u Cotswoldsu gdje brine o kokošima, vrtu i pčelama.

David Beckham ponovno je oduševio pratitelje prizorima iz svog mirnog seoskog života.

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Nekadašnja nogometna zvijezda na društvenim je mrežama podijelila fotografije i videe iz svog imanja u engleskom Cotswoldsu, a uz objavu je kratko napisao: "Provjeravam svoje kokoši."

Na snimkama se može vidjeti kako obilazi kokošinjac, uživa u vrtu i stakleniku te s velikim osmijehom nadgleda svoje pernate ljubimce.

Beckhamova ljubav prema životinjama i vrtlarstvu nije novost.

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Posljednjih godina često pokazuje kako uzgaja povrće, brine o pčelama i provodi vrijeme na svom imanju daleko od reflektora. Kokoši su postale jedan od njegovih omiljenih hobija, a pratitelji redovito dobivaju uvid u svakodnevicu koju je nekad bilo teško povezati s jednim od najpoznatijih nogometaša svijeta.

David Beckham - 2 Foto: Profimedia

Na najnovijim fotografijama Beckham pozira među cvijećem i zelenilom u stakleniku, dok u videima obilazi kokošinjac i provjerava kako napreduju njegove ljubimice. Osim kokoši, pokazao je i uređene vrtove te raskošne bijele ruže koje nose njegovo ime, a koje su predstavljene povodom njegova 50. rođendana.

David Beckham Foto: David Beckham/Instagram

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Inače, Beckham je kokoši dobio na poklon od supruge Victorije, a od tada je potpuno prigrlio seoski način života. Često ih naziva članovima obitelji, ponosno pokazuje jaja koja snesu te dijeli trenutke iz svakodnevice na farmi. Sudeći prema najnovijoj objavi, bivši kapetan engleske reprezentacije i dalje jednako uživa u ulozi brižnog domaćina svojih kokica.

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