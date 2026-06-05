Pogledajte zašto je stara fotografija Mladena Grdovića postala hit na internetu!

Na Redditu se nalazi tema u kojoj forumaši komentiraju sličnost Mladena Grdovića u mlađim danima s Nicholasom Lyndhurstom.

Ogranci internetskih foruma mogu biti vrlo zanimljiva mjesta za neočekivane pronalaske.

Tako se na platformi Reddit može naći cijela tema posvećena Mladenu Grdoviću i njegovom izgledu u ranim danima, pogotovo jer su mnogi iznenađeni koliko liči liku iz popularne kulture.

Galerija 19 19 19 19 19

Mladen Grdović - 12 Foto: PR

Mladen Grdović - 3 Foto: In Magazin

Mladen Grdović - 1 Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Njegova fotografija na omotu vinila na kojem su pjesme "Huanita" i "I srce je k’o gitara" iz 1978. godine pokazuju Grdovića s blagim uvojcima, a forumaši komentiraju njegovu sličnost Rodneyju Trotteru, liku Nicholasa Lyndhursta u seriji "Mućke".

Pogledaji ovo Celebrity Samozatajni vatreni napravio iznimku: Podijelio fotke sina i partnerice, koje ne viđamo često

"Mladen, you plonker!", napisao je jedan korisnik uz fotografiju, citirajući poznatu frazu iz serije, što je pokrenulo niz pošalica na Grdovićev račun.

Vidite li i vi sličnost? Da, isti su

A nešto sitno jesu

Uopće ne vidim da su slični Da, isti su

A nešto sitno jesu

Uopće ne vidim da su slični Ukupno glasova:

Mladen Grdović Foto: Dnevnik Nove TV

Mladen Grdović - 6 Foto: Sime Zelic/Pixsell

Nicholas Lyndhurst - 6 Foto: Profimedia

Nicholas Lyndhurst - 1 Foto: Profimedia

"Svo bi zlato ovog svita za moj sivi Peckham da", "Bolje živim nego Boycie", "U ovo vrijeme iduće godine bit ćemo milijunaši!", "Možda je od Boycija kupio polovni crveni Ferrari", "Žuta trokolica vs Crveni Ferrari", "Delboy i Mladen", "Zašto je stavio sliku Rodneyja na naslovnicu svog albuma?", pisali su Redditaši.

Serija "Mućke", koja je svojedobno bila izuzetno popularna i u Hrvatskoj, emitirala se s prekidima i specijalima od 1981. do 2003., a zbog svog humora te kemije između Davida Jasona i Nicholasa Lyndhursta, koji su tumačili uloge polubraće Dereka Delboyja i Rodneyja Trottera, mnogi ju smatraju najboljom britanskom serijom svih vremena.

Nedavno je poslao poruku Jakovu Jozinoviću, o čemu više čitajte OVDJE.

Kako izgleda Grdovićeva kći, pogledajte OVDJE.

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi: "Izgubila sam deset godina"

1/3 >> Pogledaji ovu galeriju +0 Celebrity Kad je Maja Šuput okrenula leđa publici, imalo se što vidjeti!

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Prizori naše glumice u bijelom bikiniju zasjenili su fotografije s novim partnerom

Pogledaji ovo Zanimljivosti Supruga sportske zvijezde o čijem su vjenčanju u Dubrovniku pisali svjetski mediji plijenila je poglede u Zadru

Pogledaji ovo Celebrity Ubijen glumac iz kultnih filmova: Jeziv poziv policiji uznemirio je istražitelje