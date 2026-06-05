Pogledajte zašto je stara fotografija Mladena Grdovića postala hit na internetu!

Na Redditu se nalazi tema u kojoj forumaši komentiraju sličnost Mladena Grdovića u mlađim danima s Nicholasom Lyndhurstom.
Ogranci internetskih foruma mogu biti vrlo zanimljiva mjesta za neočekivane pronalaske.3 vijesti o kojima se priča Poznati par Rijetko ih viđamo zajedno: Zajednički izlazak bivšeg vatrenog i supruge izazvao je zanimanje prolaznika tek joj je 21 godina Splićanka ručno izrađuje krunice koje su postale apsolutni hit: ''Ljudi zaboravljaju najvrjednije'' napravila iznimku! Martina Stjepanović Meter prvi put pokazala zgodnog supruga, s kojim čeka dijete!
Tako se na platformi Reddit može naći cijela tema posvećena Mladenu Grdoviću i njegovom izgledu u ranim danima, pogotovo jer su mnogi iznenađeni koliko liči liku iz popularne kulture.
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Mladen Grdović - 12 Foto: PR
Mladen Grdović - 3 Foto: In Magazin
Mladen Grdović - 1 Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Njegova fotografija na omotu vinila na kojem su pjesme "Huanita" i "I srce je k’o gitara" iz 1978. godine pokazuju Grdovića s blagim uvojcima, a forumaši komentiraju njegovu sličnost Rodneyju Trotteru, liku Nicholasa Lyndhursta u seriji "Mućke".
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"Mladen, you plonker!", napisao je jedan korisnik uz fotografiju, citirajući poznatu frazu iz serije, što je pokrenulo niz pošalica na Grdovićev račun.
Mladen Grdović Foto: Dnevnik Nove TV
Mladen Grdović - 6 Foto: Sime Zelic/Pixsell
Nicholas Lyndhurst - 6 Foto: Profimedia
Nicholas Lyndhurst - 1 Foto: Profimedia
"Svo bi zlato ovog svita za moj sivi Peckham da", "Bolje živim nego Boycie", "U ovo vrijeme iduće godine bit ćemo milijunaši!", "Možda je od Boycija kupio polovni crveni Ferrari", "Žuta trokolica vs Crveni Ferrari", "Delboy i Mladen", "Zašto je stavio sliku Rodneyja na naslovnicu svog albuma?", pisali su Redditaši.
Serija "Mućke", koja je svojedobno bila izuzetno popularna i u Hrvatskoj, emitirala se s prekidima i specijalima od 1981. do 2003., a zbog svog humora te kemije između Davida Jasona i Nicholasa Lyndhursta, koji su tumačili uloge polubraće Dereka Delboyja i Rodneyja Trottera, mnogi ju smatraju najboljom britanskom serijom svih vremena.
Nedavno je poslao poruku Jakovu Jozinoviću, o čemu više čitajte OVDJE.
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