Supruga sportske zvijezde o čijem su vjenčanju u Dubrovniku pisali svjetski mediji plijenila je poglede u Zadru

Iako uglavnom izbjegava medijsku pozornost, Emina Nurkić u Zadru je privukla brojne poglede elegantnim modnim izdanjem. Supruga NBA zvijezde Jusufa Nurkića danas uživa u obiteljskom životu, a njihova ljubavna priča traje još od studentskih dana u Tuzli.

Zadar je i ove godine domaćin sportske konferencije Sunset Sports Festival, koji je ponovno okupio poznata imena iz sporta, bilo da se rade o aktivnim igračima, bivšim sportašima, komentatorima ili analitičarima koji prate natjecanja kroz statistiku i financije.

Među sudionicima se našao i bosanskohercegovački košarkaš Jusuf Nurkić, koji je u Zadar došao sa suprugom Eminom. Lijepa farmaceutkinja u kratkom je roku prikupila pažnju fotografa svojim elegantnim izdanjem - cvjetnom haljinom i decentnom šminkom koja je istaknula njezinu ljepotu.

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Jusuf i Emina Nurkić - 3 Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Jusuf i Emina Nurkić - 4 Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Dok ga sportski svijet poznaje kao jednog od najuspješnijih bosanskohercegovačkih košarkaša i NBA zvijezdu, Nurkić privatno uživa u ulozi supruga i oca. Njegova ljubavna priča s Eminom Durić jedna je od onih koje su godinama rasle daleko od očiju javnosti, a kulminirala je spektakularnim vjenčanjem koje se i danas pamti kao jedno od najraskošnijih na regionalnoj sceni.

Emina Durić, baš poput Jusufa, dolazi iz Tuzle. Odrasla je u uglednoj obitelji – otac joj je kirurg, a majka farmaceutkinja, a i sama je krenula profesionalnim putem u zdravstvenom sektoru. Nakon studija farmacije radila je u struci, a kasnije i u američkom zdravstvenom osiguranju unutar odjela kliničke farmacije. Za razliku od supruga, koji je navikao na medijsku pažnju, Emina je oduvijek birala život daleko od reflektora.

Jusuf i Emina Nurkić - 6 Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Jusuf i Emina Nurkić - 5 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Njihova priča započela je u Tuzli dok je Emina još studirala, a Jusuf gradio svoju košarkašku karijeru. Oboje su kasnije priznali da je među njima odmah postojala posebna povezanost.

"Čim sam upoznala njegovo srce i dobrotu, znala sam da je on onaj pravi", ispričala je jednom Emina, ističući da ju je osvojila njegova empatija i želja da pomaže drugima. S druge strane, Jusuf je bio još izravniji.

"Iste noći kada smo se upoznali. Bila je to ljubav na prvi pogled", rekao je košarkaš.

Jusuf i Emina Nurkić - 3 Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Jusuf i Emina Nurkić - 4 Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Nakon nekoliko godina veze Jusuf je Eminu zaprosio na njezin rođendan u lipnju 2021. godine. Romantične zaruke izazvale su veliko zanimanje javnosti, a par je nakon toga još dvije godine planirao svoje vjenčanje iz snova.

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Sudbonosno da izrekli su 29. srpnja 2023. godine na tvrđavi Lovrijenac u Dubrovniku. Impresivna lokacija s pogledom na Jadransko more pretvorena je u bajkovitu kulisu za slavlje koje je okupilo brojne poznate osobe iz svijeta sporta i showbusinessa.

Dan prije vjenčanja organizirano je glamurozno druženje na terasi Umjetničke galerije Dubrovnik, gdje su gosti odjeveni u bijelo uživali u predsvadbenom slavlju.

Jusuf i Emina Nurkić - 1 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Za glazbeni dio programa pobrinula su se neka od najvećih regionalnih imena. Na svadbi su nastupili Petar Grašo i Željko Joksimović, dok je večer prije goste zabavljala Amira Medunjanin. Među uzvanicima bili su Dino i Viktorija Rađa, Tarik i Lejla Filipović, Enis i Sabina Bešlagić, glumac Goran Bogdan te brojni Nurkićevi prijatelji iz sportskog svijeta.

Iako su vrlo aktivni na društvenim mrežama, Jusuf i Emina privatni život nastoje držati podalje od javnosti. Par danas ima dijete, a obitelj im je, prema riječima bliskih prijatelja, apsolutni prioritet. Svoje slobodno vrijeme često provode putujući između Europe i Sjedinjenih Američkih Država, gdje Nurkić gradi NBA karijeru.

Tijekom godina Emina je bila uz Jusufa kroz brojne uspone i izazove profesionalnog sporta, od ozljeda do selidbi između klubova i gradova. S druge strane, Nurkić nikada nije skrivao koliko mu znači njezina podrška i stabilnost koju mu pruža izvan parketa.

Njihova ljubavna priča možda nije često na naslovnicama, ali upravo je to jedan od razloga zbog kojeg mnogi vjeruju da je njihov odnos uspio izdržati test vremena. Od susreta u Tuzli do bajkovitog vjenčanja u Dubrovniku i zajedničkog obiteljskog života, Jusuf i Emina Nurkić danas slove za jedan od najskladnijih parova iz svijeta sporta na ovim prostorima.

Na njihovo vjenčanje nije bio pozvan Jusufov otac, o čemu više čitajte OVDJE.

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