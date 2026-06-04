Pretraži
"mislio sam da je AI"

Vrući kadrovi mlade bogatašice u tanga-badiću skupili su 1,5 milijuna lajkova!

Piše E. G., Danas @ 18:39 Celebrity komentari
Kylie Jenner Kylie Jenner Foto: Instagram

Kylie Jenner oduševila je pratitelje serijom fotografija s odmora na otočju Turks i Caicos, gdje je u bikiniju i uz prepoznatljivu estetiku svog brenda uživala u suncu, moru i opuštanju na jednoj od najluksuznijih karipskih destinacija.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Ljubavna priča Igora i Stefanije Tudor
Poznati par
Rijetko ih viđamo zajedno: Zajednički izlazak bivšeg Vatrenog i supruge izazvao je zanimanje prolaznika
Kylie Jenner na odmoru na Turksu i Caicosu
"mislio sam da je AI"
Vrući kadrovi mlade bogatašice u tanga-badiću skupili su 1,5 milijuna lajkova!
Splićanka ručno izrađuje krunice koje su postale apsolutni hit
tek joj je 21 godina
Splićanka ručno izrađuje krunice koje su postale apsolutni hit: ''Ljudi zaboravljaju najvrjednije''
Tumor, neizvjesnost i povratak na nogometni teren. Dinamovac Josip Mišić otvoreno o najtežem životnom razdoblju
težak put
Tumor, neizvjesnost i povratak na nogometni teren: Dinamovac otvoreno o najtežem životnom razdoblju
Gdje je danas Rafael Dropulić Rafo? Žario i palio scenom, a danas živi u vjeri!
ekskluzivni intervju
Bio je jedna od prvih pravih reality zvijezda u Hrvatskoj, a danas živi u vjeri
Dino Bešlić emotivnom fotografijom zauvijek se oprostio od majke Sejde
ostao bez oboje
Dino Bešlić objavio fotografiju s majkom i ocem uz poruku koja para srce
Thompson otkrio lokaciju na kojoj će održati veliki koncert
open air spektakl
Thompson otkrio lokaciju na kojoj će održati veliki koncert na otvorenom
Petra Dugandžić pohvalila se novim imidžem
o ovome je riječ!
Naša glumica koja ljubi 26 godina mlađeg Afrikanca iznenadila drastičnim potezom
Neda Ukraden u podcastu Nema labavo by IN magazin govorila u što ulaže novac
ekskluzivni intervju
Brutalno iskrena Neda Ukraden: ''Maldivi su smor, bezveze, radije ću uložiti u parkete i vrata''
Estrada na okupu uoči CMC festivala u Vodicama!
zanimljivo
Suprug bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović pojavio se na neočekivanom mjestu
Thompson otkrio lokaciju na kojoj će održati veliki koncert 4
open air spektakl
Thompson otkrio lokaciju na kojoj će održati veliki koncert na otvorenom
Novi blog bolesne Vedrane Rudan 4
''ima li neki drugi lijek?''
Vedrana Rudan u novoj kolumni nakon dugo vremena: ''Meni je pun ku*ac raka, života i laži''
Adriana Ćaleta-Car podijelila tužnu vijest: "Dom je tiši, a praznina se ne može opisati riječima" 3
''Bez tebe više nije isto''
Adriana Ćaleta-Car podijelila tužnu vijest: "Dom je tiši, a praznina se ne može opisati riječima"
Težak rastanak za Marka Kutlića: "Mislio sam da ćemo imati vremena..." 3
"bio mi je dom"
Težak rastanak za Marka Kutlića: "Mislio sam da ćemo imati vremena..."
Petra Dugandžić pohvalila se novim imidžem 3
o ovome je riječ!
Naša glumica koja ljubi 26 godina mlađeg Afrikanca iznenadila drastičnim potezom
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
U Italiji ubijena četvorica poljoprivrednih mafija
užas u susjedstvu
Zatvorili strane radnike u auto pa ih žive zapalili: "To je mafija učinila"
Srušio se mali avion kod Medulina! Poginule četiri osobe
Službe na terenu
FOTO/VIDEO Srušio se mali avion kod Medulina! Četiri osobe poginule, poznati prvi detalji
Preminula onkologinja Zrinka Rendić-Miočević
Tužna vijest
Preminula poznata onkologinja: "Ulijevala je nadu i pružala podršku"
show
Dino Bešlić emotivnom fotografijom zauvijek se oprostio od majke Sejde
ostao bez oboje
Dino Bešlić objavio fotografiju s majkom i ocem uz poruku koja para srce
Thompson otkrio lokaciju na kojoj će održati veliki koncert
open air spektakl
Thompson otkrio lokaciju na kojoj će održati veliki koncert na otvorenom
Petra Dugandžić pohvalila se novim imidžem
o ovome je riječ!
Naša glumica koja ljubi 26 godina mlađeg Afrikanca iznenadila drastičnim potezom
zdravlje
Početak je lipnja, a želite smršavjeti do godišnjeg u kolovozu? Evo plana za zdravo skidanje 5 kg viška
Piše nutricionistica
Početak je lipnja, a želite smršavjeti do godišnjeg u kolovozu? Evo plana za zdravo skidanje 5 kg viška
Nova terapija protiv raka debelog crijeva šokirala liječnike: Kod 59 % pacijenata rak je potpuno nestao!
Iznenađujući rezultati ove studije
Nova terapija protiv raka debelog crijeva šokirala liječnike: Kod 59 % pacijenata rak je potpuno nestao!
Ovo je jedan od glavnih razloga debljanja danas, a mnogi to rade svaki tjedan
Šokantni rezultati nove studije
Ovo je jedan od glavnih razloga debljanja danas, a mnogi to rade svaki tjedan
zabava
Balkanska tradicija nasmijava internet, je li i kod vas tako?
LOL
Balkanska tradicija nasmijava internet, je li i kod vas tako?
Pronašao ogromnu zvijer ispod pločnika, a to je bio samo početak uklanjanja
Wow!
Pronašao ogromnu zvijer ispod pločnika, a to je bio samo početak
"Nema luđeg naroda od nas": Objava nasmijala cijelu regiju, svi nagađaju gdje je zapravo snimljena
LOL
"Nema luđeg naroda od nas": Objava nasmijala cijelu regiju, svi nagađaju gdje je zapravo snimljena
tech
Revolucionarna metoda umjetne oplodnje spasila osmero djece od nasljednih bolesti
Zabranjena u SAD-u, no...
Revolucionarna metoda umjetne oplodnje spasila osmero djece od nasljednih bolesti
sport
Englezi stigli u Ameriku i jedva mogu disati! Organizator odlučio što se s utakmicom Hrvatske!
zanimljivo
Englezi stigli u Ameriku i jedva mogu disati! Organizator odlučio što će s utakmicom Hrvatske i Engleske!
Šok pred Svjetsko prvenstvo! Japan skoro napustio natjecanje prvi dan nakon dolaska
kaos!
Šok pred Svjetsko prvenstvo! Japan zaprijetio odlaskom, ovo ih je dočekalo na prvom treningu
Jose Mourinho obavijestio upravu u Madridu: Tri zvijezde Reala moraju tražiti novi klub
Počinje čistka
Jose Mourinho obavijestio upravu u Madridu: Tri zvijezde Reala moraju tražiti novi klub
tv
Nasljednik: Dramska turska serija "Nasljednik" od utorka, 9. lipnja na Novoj TV!
NASLJEDNIK
Dramska turska serija "Nasljednik" od utorka, 9. lipnja na Novoj TV!
Kumovi: Nije se držao njihovih uputa
KUMOVI
Kumovi: Nije se držao njihovih uputa
Daleki grad: Svojim je pojavljivanjem nanio velike probleme obitelji
DALEKI GRAD
Daleki grad: Svojim je pojavljivanjem nanio velike probleme obitelji
putovanja
Ako volite palačinke, obožavat ćete ovaj kolač: Recept za voćne francuske kocke
Far Breton
Ako volite palačinke, obožavat ćete ovaj kolač: Recept za voćne francuske kocke
Pita od limuna: Retro desert u kojem dva sloja nastaju iz – jedne smjese
Jednostavno
Pita od limuna: Retro desert u kojem dva sloja nastaju iz – jedne smjese
Goleme porcije, jednostavna jela: Lanac brze hrane koji se udomaćio u Zagrebu zahvaljujući generaciji Z
Piletina i riža
Goleme porcije, jednostavna jela: Lanac brze hrane koji se udomaćio u Zagrebu zahvaljujući generaciji Z
novac
Tedeschi najavio ulaganje 60 milijuna eura u Sloveniji. Argetu će proizvoditi i u Murskoj Soboti"
Odobreno preuzimanje
Tedeschi najavio ulaganje 60 milijuna eura u Sloveniji. Argetu će proizvoditi i u Murskoj Soboti"
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Hrvatska će imati stazu za Formulu 1: Croatia Ring dobio zeleno svjetlo Ministarstva zaštite okoliša
Strateški projekt
Hrvatska će imati stazu za Formulu 1: Croatia Ring dobio zeleno svjetlo Ministarstva zaštite okoliša
lifestyle
Hana Huljić Grašo u traper haljini i štiklama
Lijepo se sredila
Hana Huljić Grašo: Dokaz da traper haljina, uz fine štikle, može biti najelegantniji odabir
Zdravi recepti
zdravo, a fino
Imamo više od 30 finih recepata koje možete jesti na dijeti
Mama iz Šibenika u lanenom kompletu iz Zare
Baš joj lijepo stoji
Mama iz Šibenika u savršenom lanenom kompletu za ljetne dane, košulja ima šarmantni dodatak
sve
Dino Bešlić emotivnom fotografijom zauvijek se oprostio od majke Sejde
ostao bez oboje
Dino Bešlić objavio fotografiju s majkom i ocem uz poruku koja para srce
Englezi stigli u Ameriku i jedva mogu disati! Organizator odlučio što se s utakmicom Hrvatske!
zanimljivo
Englezi stigli u Ameriku i jedva mogu disati! Organizator odlučio što će s utakmicom Hrvatske i Engleske!
Šok pred Svjetsko prvenstvo! Japan skoro napustio natjecanje prvi dan nakon dolaska
kaos!
Šok pred Svjetsko prvenstvo! Japan zaprijetio odlaskom, ovo ih je dočekalo na prvom treningu
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene