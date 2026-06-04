Vrući kadrovi mlade bogatašice u tanga-badiću skupili su 1,5 milijuna lajkova!

Kylie Jenner oduševila je pratitelje serijom fotografija s odmora na otočju Turks i Caicos, gdje je u bikiniju i uz prepoznatljivu estetiku svog brenda uživala u suncu, moru i opuštanju na jednoj od najluksuznijih karipskih destinacija.

Kylie Jenner ponovno je privukla pažnju milijuna pratitelja objavivši novu seriju fotografija s odmora na otočju Turks i Caicos. Reality zvijezda, poduzetnica i vlasnica kozmetičkog carstva podijelila je kadrove s pješčane plaže i kristalno čistog mora, a njezina objava u kratkom je roku prikupila 1,5 milijuna lajkova i komentara.

Na fotografijama Kylie pozira na bijelom pijesku u minijaturnom bikiniju s vojničkim uzorkom, dok uživa u toplim zrakama sunca i opuštenoj atmosferi jednog od najpopularnijih karipskih odredišta među slavnim osobama.

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Kylie Jenner - 3 Foto: Instagram

U pojedinim kadrovima sjedi u ležaljci sa slušalicama u ušima, dok na drugima pozira uz more ili se odmara na ručniku tik uz obalu.

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Fotografije odišu estetikom po kojoj je Jenner već godinama prepoznatljiva na društvenim mrežama – luksuz i pažljivo osmišljeni detalji.

Kylie Jenner - 2 Foto: Instagram

"Savršena si", "Pomislio sam da je to AI", "Kakvo je vrijeme", "Uhhhh", "Da, mama!", "Bomba", "Tako je!", pisali su joj pratitelji.

Turks i Caicos već su godinama omiljena destinacija brojnih svjetskih zvijezda zahvaljujući netaknutoj prirodi, tirkiznom moru i ekskluzivnim resortima koji jamče privatnost. Čini se da je upravo to Kylie tražila tijekom ovog putovanja, a objavljene fotografije pokazuju da je vrijeme iskoristila za odmor daleko od poslovnih obveza i svakodnevnog medijskog interesa.

Kylie Jenner - 1 Foto: Instagram

Kylie Jenner - 6 Foto: Instagram

Iako nije otkrila mnogo detalja o samom putovanju, njezine fotografije ponovno su izazvale oduševljenje među pratiteljima, koji su komentirali njezin izgled i atmosferu karipskog raja. Kao i mnogo puta dosad, Kylie Jenner dokazala je da i običan dan na plaži može pretvoriti u jednu od najpraćenijih objava na društvenim mrežama.

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