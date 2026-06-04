Neutješni Dino Bešlić zauvijek ispratio majku: Sejda je pokopana uz voljenog Halida

Nekoliko dana nakon što je preminula u 75. godini života, Sejda Bešlić pokopana je uz supruga Halida.

Na sarajevskom Gradskom groblju Bare održana je dženaza Sejde Bešlić, supruge Halida Bešlića koja je preminula u ponedjeljak 1. lipnja nakon duge i teške bolesti.

Mnoge slavne ličnosti, prijatelji i obitelj su ispratili Sejdu na vječni počinak uz njezinog supruga koji je preminuo u listopadu prošle godine. Vjerski obrad predvodila su četvorica hodža, a neutješnog sina Dinu tješili su njegov sin i članovi bliže obitelji.

Fotografije s dženaze pogledajte OVDJE.

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Dženaza Halida Bešlića - 8 Foto: Duje Klarić / CROPIX

Dženaza Halida Bešlića - 3 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Halid i Sejda Bešlić Foto: V.M. Tauber/Cropix

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Kako piše Klix.ba, među onima koji su prisustvovali pokopu su između ostalog bili Dino Merlin, Fahrudin Pecikoza, Nazif Gljiva, Mirko Šenkovski Geronimo, Husref Musemić, Mehmed Janjoš, Osman Hadžić, Đemila Talić Gabriel sa suprugom Chrisom, Slađana Mandić, Osman Džiho, Armin Šaković, Neno Murić, Nedim Babović i Nihad Alibegović.

Dženaza Halida Bešlića - 2 Foto: Duje Klarić / CROPIX

Dženaza Halida Bešlića - 1 Foto: Antonio Balic / CROPIX

Dženaza Halida Bešlića - 1 Foto: Samir Saletovic/PIXSELL

Sejda je duže vremena bolovala od teškog oblika karcinoma, a na preglede ju je vodio Halid. Tijekom jednog od tih pregleda, liječnik je uočio kako ni Halid nije dobrog zdravstvenog stanja te mu je preporučio dodatne pretrage. Unatoč tome što je i sam imao zdravstvenih problema, pokojni pjevač se više brinuo za voljenu suprugu.

Nakon njegove smrti, Sejda je bila na liječenju u Njemačkoj i na kućnoj njezi.

Kako su Sejda i Halid izgledali na početku svoje ljubavne priče, pogledajte OVDJE.

O njihovoj ljubavnoj priči čitajte OVDJE.

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