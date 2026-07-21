Donna Vekić brine za mlade teniske nade: Podijelila je s nama detalje turnira za djecu

Proteklog vikenda u Umagu održano je finale ATP-a, koje nije propustila ni tenisačica Donna Vekić. S godišnjeg odmora, napunjenih baterija, spremna je za nove izazove. Jedno od najvećih iznenađenja koje je dugo pripremala je turnir First slam, koji se trenutačno održava u njezinu rodnom Osijeku. Što ju je potaknulo da osmisli turnir za djecu, gdje je proslavila 30. rođendan te koji je za nju idealan poklon, otkrila je našoj Matei Slogar

Jedna od najboljih hrvatskih tenisačica, Donna Vekić, nakon 10 godina vratila se u Umag kako bi s tribina pratila finalni meč ovogodišnjeg Croatia Opena.

Kako joj je gledat ovako tuđe mečeve, živcira se ili je skroz smirena?

''Ne, to je toliko lagano i prilika da možeš uživat u tenisu. Ja jako volim gledat tenis, nemam to toliko često priliku uživo gledati, jer kad sam na turniru imam svoj raspored, kad završim odmah odem ne ostajem gledati druge, ali ovo je prekrasna priika. Bila sam zadnji put u Umagu prije 10 godina, puno se toga promijenilo i veliko mi je zadovoljstvo biti tu danas''.

Donna Vekić - 4 Foto: In Magazin



Kako je sad s obavezama, more, ljeto odmor ili ipak radno?

''To sam sad već sve obavila, lijepo sam se odmorila, napunila baterije i sad krećem ponovno u pon s treninzima. U Osijeku pokrećemo turnir first slam za djecu mlađu od 9 godina tako da to je jedan novi projekt kojem se jako veselim''.



Donna veliku pažnju posvećuje poticanju mladih na bavljenje sportom zbog čega je Osijek dobio 4 javna teniska terena na kojima će se rađati mlade teniske nade i to već ovog tjedna na turniru za djecu.



''Napravili smo program da svi imaju priliku iskusiti različite podloge – svatko će imati priliku zaigrati na U.S. Openu, na Australian Openu, na Wimbledonu i na Rolland Garrosu. Mislim da je važno da se djeca već u toj dobi imaju priliku natjecati, igrati mečeve i družiti se s drugom djecom. To je i prilika da ih vide sponzori, agenti, da testiraju na kojem su nivou i ima li ima smisla se baviti time.

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U Osijeku će biti prikazan i kratki dokumentarac o Donninoj karijeri?

''Ja ga još nisam vidjela jako se veselim, bit će prilagođen djeci, ali tata kaže da je odličan'', kaže Donna.

Je li ponosna na sve što je postigla u svojoj karijeri? Polufinale Wimbledona, srebro na Olimpijskim igrama u ovih svojih 30 godina.

''Da, stvarno sam puno toga napravila u svojoj karijeri koja već traje dosta dugo, nije bilo lako, tenis je toliko težak sport, imaš toliko uspona i padova, to ostavlja trag psihički i fizički. Mislim da sam dosad izvukla maximum iz sebe, nisam još gotova imam još toga ispred sebe''.



Otkrila nam je i tko bi bili njezini idealni partneri u parovima.



''Ako bi morala ići s muškim onda bi uvijek Đokovića, a od žena Serena''.



Ova mlada uspješna sportašica, ali i poduzetnica krajem lipnja napunila je 30 godina.



''Baš je rođendan bio dva dana prije Wimbledona tako da sam proslavila u krugu obitelji i prijatelja u Londonu. Nismo mogli previše, ali poslije sam proslavila malo jače'', priznaje.

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Koji je neki idealan poklon za nju?

''Pa nakit definitivno, volim nakit, imam i svoju liniju nakita tako da s tim nikad ne možeš pogriješiti, ali isto volim parfeme i svijeće'', priznaje.



Donna je izvrstan primjer osobe koja gradi karijeru i izvan sportskih terena pa ima svoj brend svijeća i mirisa za dom, a nije joj strano ni ulaganje u nekretnine. Osim na privatnom i poslovnom planu, želimo joj još puno uspjeha na teniskom terenu.

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