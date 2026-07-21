Novi pothvat: Ćorluka se pohvalio čime se bavi kad nije na nogometnom terenu!

Dok većina ljeto koristi za odmor i opuštanje, Vedran Ćorluka slobodne dane provodi na biciklu, a novim pothvatom ponovno je pokazao da mu izazova nikad ne nedostaje.

Bivši hrvatski reprezentativac Vedran Ćorluka i ovo ljeto provodi vrlo aktivno. Na društvenim mrežama otkrio je da se trenutačno nalazi u Istri, rodnom kraju svoje supruge Franke Batelić, gdje je slobodno vrijeme iskoristio za još jedan zahtjevan biciklistički izazov.

Franka Batelić Ćorluka i Vedran Ćorluka - 1 Foto: Instagram Screenshot

Ćorluka, koji je već godinama poznat kao veliki zaljubljenik u biciklizam, pohvalio se da je u samo jednom danu prešao gotovo 115 kilometara. Fotografijom objavljenom na Instagramu pokazao je rutu koju je odvozio, još jednom potvrdivši da ni tijekom odmora ne odustaje od sportskih navika.

Vedran Ćorluka Foto: Screenshot

Pogledaji ovo Nekad i sad Prošlo je više od 20 godina: Evo kako danas izgledaju zvijezde Harryja Pottera

Ljubav prema biciklizmu bivši nogometaš pokazuje već godinama. Ranije je sudjelovao i na jednom od najpoznatijih europskih biciklističkih događaja, Maratona dles Dolomites, zahtjevnom maratonu kroz talijanske Alpe, koji je uspješno završio i za to osvojio medalju.

Vedran Ćorluka - 5 Foto: Tomislav Kristo / CROPIX

Iza Ćorluke je i razdoblje velikih promjena. Nakon što je sa stožerom Zlatka Dalića sudjelovao na Svjetskom prvenstvu, postalo je poznato da neće nastaviti suradnju u reprezentaciji pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića. Od tada više vremena provodi s obitelji, a proteklih dana sa suprugom Frankom uživao je i u romantičnom posjetu Veneciji. Više o njihovom putovanju pročitajte OVDJE.

Franka Batelić i Vedran Ćorluka - 2 Foto: Vedran Ćorluka/Instagram

Franka Batelić Ćorluka i Vedran Ćorluka - 2 Foto: Instagram Screenshot

Pogledaji ovo Celebrity Gdje je danas bivši suprug Kim Kardashian? Napustio je Hollywood i pokrenuo novi posao

Podsjetimo, Vedran Ćorluka i Franka Batelić upoznali su se 2012. godine na Zrću, a šest godina kasnije izrekli su sudbonosno ''da'' u Balama. Danas su ponosni roditelji sina Viktora, rođenog 2020. godine, i kćeri Grete, koja je na svijet stigla 2022. godine.

Galerija 11 11 11 11 11

Više o rijetkom i dirljivom trenutku koji je Vedran Ćorluka podijelio s kćerkicom Gretom pročitajte OVDJE.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity U tajnosti izgovorili sudbonosno da: Hrvatski reprezentativac oženio se s dugogodišnjom djevojkom

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Ovako izgleda dvorište Lionela Messija: Jedan detalj pretvara ga u pravu oazu mira