Nova tragedija u svijetu ljepote: Preminula još jedna misica, imala je samo 23 godine

Honduraška manekenka Wualys Fuentes Aquino pronađena je mrtva nekoliko dana nakon što je obitelj izgubila kontakt s njom, a istraga je još u tijeku.

Natjecateljica izbora za Miss Universe Wualys Fuentes Aquino preminula je u 24. godini života, piše Daily Mail.

Mlada manekenka i studentica pronađena je mrtva u svom stanu u honduraškoj prijestolnici Tegucigalpi, a okolnosti njezine smrti još uvijek nisu razjašnjene.

Prema dostupnim informacijama, Wualys Fuentes Aquino pronašli su članovi obitelji 20. srpnja nakon što se nekoliko dana nije javljala. Nadležna tijela pokrenula su istragu, a uzrok smrti zasad nije poznat. Istražitelji zasad ne isključuju nijednu mogućnost, uključujući prirodnu smrt, ali ni eventualno kazneno djelo.

Wualys Fuentes Aquino Foto: Instagram

Aquino je nedavno osvojila drugo mjesto na izboru Miss Universe Tegucigalpa 2026., gdje je titulu ponijela Luciana Núñez. Smatrali su je jednom od perspektivnijih mladih nada u svijetu ljepote u Hondurasu.

Uz uspješnu manekensku karijeru, studirala je međunarodni marketing i socijalni rad na Nacionalnom autonomnom sveučilištu Hondurasa (UNAH). Na društvenim mrežama često je dijelila fotografije s putovanja te trenutke iz privatnog i profesionalnog života.

Wualys Fuentes Aquino Foto: Instagram

Organizacija Miss Universe Tegucigalpa oprostila se od nje emotivnom porukom te istaknula da će je pamtiti kao iznimno talentiranu, karizmatičnu i srdačnu mladu ženu koja je uvijek bila spremna pružiti podršku drugim natjecateljicama.

Pogledaji ovo Celebrity Will Smith pred kamerama Nove TV pohvalio Hrvatsku: ''Sve je bilo spektakularno, veselim se ponovnom dolasku''

Posebnu pozornost nakon njezine smrti privukla je i posljednja objava na društvenim mrežama. Samo dva dana prije nego što je pronađena mrtva objavila je crno-bijelu seriju fotografija uz poruku:

"Između imati i biti izaberi biti. Bit ima vrijednost, stvari imaju cijenu. Svatko može imati ono što ti imaš, ali nitko ne može biti ono što jesi."

Wualys Fuentes Aquino Foto: Instagram

Njezine riječi danas mnogi dijele kao dirljiv oproštaj od mlade žene čiji je život prerano završio.

Tragična vijest stiže samo nekoliko dana nakon što je objavljeno da je preminula i LaToya Malcolm, bivša finalistica izbora Miss Universe Jamajke, koja je imala 35 godina.

Više o tome možete pročitati OVDJE.

Njezinu smrt potvrdila je organizacija Miss Universe Jamaica putem društvenih mreža.

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Sulejmana Veličanstvenog u 83. godini pozirala u badiću, izgleda senzacionalno!

"Duboko smo ožalošćeni zbog odlaska naše bivše natjecateljice LaToye Malcolm, koja je s ponosom sudjelovala na izboru Miss Universe Jamaica 2024. Izražavamo iskrenu sućut njezinoj obitelji, prijateljima i voljenima. Počivaj u miru, LaToya. Nikada nećeš biti zaboravljena", poručili su.

Uzrok njezine smrti također nije objavljen. Osim što je bila finalistica izbora Miss Universe Jamajke 2024., iste je godine osvojila i titulu Miss Jamaica Bikini International. Organizatori su je opisali kao glumicu i zabavljačicu s više od deset godina iskustva u industriji zabave, a prema podacima s njezina Instagrama, radila je i kao voditeljica te instruktorica plesa.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Nauljena Knoll usijala društvene mreže pozama u minijaturnom bikiniju

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Severina objavila fotke u kompletu koji više otkriva nego pokriva

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Bivša misica Laura uskočila u bikini: Okušala se u aktivnosti koja je sve popularnija na moru