Blanka Vlašić odvažila se na potpuno novi izazov, rezultat ju je posebno razveselio

Blanka Vlašić istrčala je svoj prvi polumaraton u Splitu te se medaljom i uspjehom pohvalila na društvenim mrežama.
Proslavljena hrvatska atletičarka Blanka Vlašić pohvalila se novim sportskim uspjehom. Nekadašnja kraljica skoka u vis okušala se u sasvim drugačijoj disciplini te je u Splitu istrčala svoj prvi polumaraton.3 vijesti o kojima se priča čuva uspomenu na njega Njezinog oca obožavala je cijela Hrvatska! Kći neprežaljenog pjevača projurila špicom na dva kotača ponovno pod povećalom Što se sve događalo na hrvatskom otoku pod osramoćenim glumcem? Bizarni prizori i danas izazivaju nevjericu kakvih ljudi ima! Kaos kakav se ne pamti: Zbog suludog poteza jednog muškarca bend je bio prisiljen prekinuti nastup
Blanka je na Instagramu podijelila nekoliko trenutaka nakon utrke Split Night Half Marathon, koja se održala na splitskom Žnjanu, a pratiteljima je ponosno pokazala i medalju koju je osvojila nakon pretrčanog 21 kilometra.
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Blanka Vlašić - 2 Foto: Instagram Screenshot
Blanka Vlašić - 3 Foto: Instagram Screenshot
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"Moj prvi polumaraton", napisala je uz snimku medalje te otkrila i rezultat – 1:59:09. Vlašić je tako svoj prvi polumaraton završila za manje od dva sata, a uz objavu je dodala emotikon zadovoljstva i mišića.
Na fotografijama koje je podijelila vidi se dobro raspoložena nakon velikog fizičkog izazova, a na Žnjanu je imala i svoju "support team", odnosno ekipu koja joj je pružala podršku.
Blanka Vlašić - 1 Foto: Instagram Screenshot
Blanka Vlašić - 4 Foto: Instagram Screenshot
Za Blanku je ovo još jedan zanimljiv sportski izazov nakon završetka iznimno uspješne profesionalne karijere u skoku u vis. Tijekom godina naviknula je hrvatsku javnost na medalje s najvećih svjetskih natjecanja, no ovoga puta oko vrata joj se našla medalja iz potpuno drugačije atletske discipline.
Sudeći prema osmijehu kojim je proslavila dolazak do cilja, prvi splitski polumaraton ostat će joj u lijepom sjećanju.
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