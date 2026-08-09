Blanka Vlašić odvažila se na potpuno novi izazov, rezultat ju je posebno razveselio

Blanka Vlašić istrčala je svoj prvi polumaraton u Splitu te se medaljom i uspjehom pohvalila na društvenim mrežama.

Proslavljena hrvatska atletičarka Blanka Vlašić pohvalila se novim sportskim uspjehom. Nekadašnja kraljica skoka u vis okušala se u sasvim drugačijoj disciplini te je u Splitu istrčala svoj prvi polumaraton.

Blanka je na Instagramu podijelila nekoliko trenutaka nakon utrke Split Night Half Marathon, koja se održala na splitskom Žnjanu, a pratiteljima je ponosno pokazala i medalju koju je osvojila nakon pretrčanog 21 kilometra.

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Blanka Vlašić - 2 Foto: Instagram Screenshot

Blanka Vlašić - 3 Foto: Instagram Screenshot

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"Moj prvi polumaraton", napisala je uz snimku medalje te otkrila i rezultat – 1:59:09. Vlašić je tako svoj prvi polumaraton završila za manje od dva sata, a uz objavu je dodala emotikon zadovoljstva i mišića.

Na fotografijama koje je podijelila vidi se dobro raspoložena nakon velikog fizičkog izazova, a na Žnjanu je imala i svoju "support team", odnosno ekipu koja joj je pružala podršku.

Blanka Vlašić - 1 Foto: Instagram Screenshot

Blanka Vlašić - 4 Foto: Instagram Screenshot

Za Blanku je ovo još jedan zanimljiv sportski izazov nakon završetka iznimno uspješne profesionalne karijere u skoku u vis. Tijekom godina naviknula je hrvatsku javnost na medalje s najvećih svjetskih natjecanja, no ovoga puta oko vrata joj se našla medalja iz potpuno drugačije atletske discipline.

Sudeći prema osmijehu kojim je proslavila dolazak do cilja, prvi splitski polumaraton ostat će joj u lijepom sjećanju.

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