Pamtite li Slavena Bilića prije dvadesetak godina? Prisjetili smo se njegovih početaka!

Nakon što je Hrvatski nogometni savez objavio da će Slaven Bilić ponovno preuzeti vođenje hrvatske nogometne reprezentacije, mnogi su se prisjetili njegova bogatog igračkog i trenerskog puta koji ga je učinio jednom od najprepoznatljivijih figura hrvatskog nogometa.

Slaven Bilić ponovno je preuzeo hrvatsku nogometnu reprezentaciju, čime se nakon četrnaest godina vraća na klupu Vatrenih. U novu eru ulazi kao čovjek koji je već jednom ostavio dubok trag u hrvatskom nogometu – prvo kao igrač brončane generacije iz Francuske 1998., a zatim kao izbornik koji je reprezentaciji vratio prepoznatljiv identitet.

Slaven Bilić rođen je 11. rujna 1968. u Splitu. Odrastao je u gradu u kojem je nogomet više od igre – dio svakodnevnog života. Već kao dječak pokazivao je natjecateljski duh i veliku ljubav prema sportu, a nogometni put započeo je u omladinskoj školi Hajduka.

Slaven Bilić Foto: Damir Krajac/Cropix

Za prvu momčad Hajduka debitirao je krajem osamdesetih godina i ubrzo postao jedan od najboljih mladih stopera u tadašnjoj Jugoslaviji. Bio je snažan, inteligentan i izrazito borben igrač, poznat po odličnom čitanju igre i liderskim osobinama.

Slaven Bilić - 7 Foto: Davor Pongracic / CROPIX/Cropix

Slaven Bilić - 9 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Početkom devedesetih, nakon stvaranja samostalne Hrvatske, Bilić postaje jedan od stupova novostvorene hrvatske reprezentacije. U dresu Vatrenih odigrao je 44 utakmice i sudjelovao u najvećem uspjehu hrvatskog nogometa tog vremena – osvajanju brončane medalje na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. Posebno je ostao upamćen po četvrtfinalu protiv Njemačke, kada je Hrvatska slavila 3:0 na putu prema povijesnom uspjehu.

Slaven Bilić - 10 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Slaven Bilić - 8 Foto: Paun Paunovic / CROPIX/Cropix

Klupsku karijeru nastavio je u njemačkom Karlsruheru, gdje je stekao međunarodni ugled, a zatim je zaigrao u engleskoj Premier ligi za West Ham United i Everton. Engleski navijači pamte ga kao beskompromisnog obrambenog igrača i velikog profesionalca.

Nakon završetka igračke karijere nije dugo čekao novi izazov. Trenerski posao započeo je u Hajduku, zatim je vodio hrvatsku U-21 reprezentaciju, a 2006. godine, sa samo 37 godina, postao je izbornik hrvatske seniorske reprezentacije.

Slaven Bilić - 5 Foto: Goran Mehkek / CROPIX/Cropix

Slaven Bilić - 4 Foto: Neja Markicevic / CROPIX/Cropix

Pod njegovim vodstvom Hrvatska je igrala moderan, napadački nogomet. Vrhunac prvog mandata bilo je Europsko prvenstvo 2008., kada su Vatreni osvojili prvo mjesto u skupini pobjedama protiv Austrije, Njemačke i Poljske. U četvrtfinalu je Hrvatska nakon dramatične završnice ispala od Turske nakon izvođenja jedanaesteraca, u utakmici koja se i danas smatra jednom od najtežih u povijesti reprezentacije.

Nakon odlaska s mjesta izbornika 2012. godine Bilić je gradio međunarodnu trenersku karijeru. Vodio je Lokomotiv Moskvu, turski Beşiktaş, engleski West Ham United, West Bromwich Albion i Watford, radio u Kini s Beijing Guoanom te u Saudijskoj Arabiji s Al-Ittihadom i Al-Fatehom. Tijekom godina stekao je iskustvo u različitim nogometnim kulturama i ligama svijeta.

Slaven Bilić - 6 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Slaven Bilić - 2 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Osim po nogometnom znanju, Bilić je poznat kao obrazovan i svestran čovjek. Diplomirao je pravo, govori nekoliko stranih jezika, svira gitaru i veliki je ljubitelj rock glazbe.

Slaven Bilić - 3 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Bilić je i otac petoro djece. Tri kćeri dobio je s 15 godina mlađom Ivanom, a posljednja kći rodila se 2014. godine.

Slaven Bilić i Ivana Đeldum - 2 Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

Prije Ivane Slaven je bio u braku sa suprugom Andrijanom, a razveli su se 2007. nakon 14 godina braka. S njom ima kćer Alani i sina Lea. Kako Leo izgleda pogledajte OVDJE.

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