"Naša djevojčica iz snova": Meghan Markle objavila rijetke fotke kćeri za poseban dan

Meghan Markle obilježila je peti rođendan kćeri Lilibet objavom rijetkih obiteljskih fotografija uz emotivnu poruku.

Meghan Markle dirnula je obožavatelje novim obiteljskim fotografijama koje je objavila povodom petog rođendana svoje kćeri, princeze Lilibet.

Bivša glumica i supruga princa Harryja na društvenim je mrežama podijelila nekoliko dosad neviđenih prizora iz obiteljskog života te kćeri uputila emotivnu rođendansku čestitku.

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"Naša djevojčica iz snova. Sretan peti rođendan, Lili", napisala je Meghan uz niz fotografija koje su brzo privukle pažnju milijuna pratitelja.

Posebnu pozornost izazvala je fotografija na kojoj princ Harry nježno drži svoju kćer u naručju dok je Meghan promatra sa širokim osmijehom. Na drugoj fotografiji mala Lilibet uživa u vrtu obiteljske vile u Montecitu, vrijedne oko 11 milijuna funti, promatrajući cvijeće.

Meghan Markle - 4 Foto: Profimedia

Meghan Markle i Lilibet - 7 Foto: Profimedia

Meghan Markle i Lilibet - 2 Foto: Profimedia

Iako Meghan i Harry već godinama nastoje zaštititi privatnost svoje djece, posljednjih mjeseci sve češće dijele pažljivo odabrane trenutke iz obiteljskog života.

Na novim fotografijama petogodišnja Lilibet nosi svijetložutu ljetnu haljinu koju su obožavatelji već mogli vidjeti tijekom snimanja za Meghanin lifestyle brend As Ever. Mnogi su primijetili i detalj koji dodatno naglašava sličnost majke i kćeri – tanku zlatnu narukvicu koja neodoljivo podsjeća na Meghaninu luksuznu Cartier Love narukvicu.

Lilibet je, baš poput starijeg brata Archieja, veći dio djetinjstva provela daleko od očiju javnosti. Sussexovi su godinama vrlo rijetko objavljivali fotografije svoje djece, a lica su uglavnom ostajala skrivena.

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Prvu službenu fotografiju Lilibet javnost je vidjela za njezin prvi rođendan, no nakon toga uslijedilo je višegodišnje razdoblje potpune diskrecije.

Tek posljednjih godinu i pol dana, otkako je ponovno otvorila Instagram, Meghan je počela češće dijeliti obiteljske trenutke, uključujući fotografije s putovanja u Disneyland, proslave blagdana i posebne obiteljske uspomene.

Stručnjaci za brendiranje smatraju da se iza tih objava krije promišljena strategija. Prema njihovom mišljenju, Meghan ne odustaje od zaštite privatnosti svoje djece, već javnosti pruža pažljivo kontroliran uvid u obiteljski život. Takav pristup ujedno pomaže i izgradnji njezina lifestyle brenda As Ever, koji se temelji na temama doma, majčinstva i autentičnosti.

Meghan Markle i Lilibet - 1 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 1 Foto: Afp

Meghan Markle - 2 Foto: Afp

Bez obzira na razloge, jedno je sigurno – nova rođendanska objava ponovno je izazvala veliko zanimanje javnosti, a rijetke fotografije princeze Lilibet brzo su postale jedna od najkomentiranijih tema na društvenim mrežama.

Zašto su djeca Meghan i Harryja u posljednje vrijeme često na društvenim mrežama? Više o tome čitajte OVDJE.

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