Zašto je Michael Jackson zapravo nosio traku na nosu?

Bivši tjelohranitelj Michaela Jacksona tvrdi da je legendarni pjevač namjerno nosio traku na nosu i druge upečatljive modne dodatke kako bi manipulirao medijima.

I gotovo 17 godina nakon smrti Michaela Jacksona, javnost ne prestaje biti fascinirana njegovim životom, karijerom i brojnim kontroverzama koje su ga pratile. Ovih dana legendarni Kralj popa ponovno je u središtu medijske pozornosti zbog biografskog filma "Michael" te novih optužbi koje su protiv njega iznijeli članovi obitelji Cascio.

No, sada su pozornost privukle i nove tvrdnje njegovog bivšeg osobnog tjelohranitelja Matta Fiddesa, koji tvrdi da je Jackson svjesno koristio svoj izgled kako bi manipulirao medijima i ostao tema razgovora diljem svijeta.

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Michael Jackson - 3 Foto: Afp

Fiddes, koji je godinama radio uz slavnog pjevača, gostovao je u podcastu "Elite" gdje je otkrio kako je Jackson navodno namjerno nosio trake preko nosa, maske i druge modne dodatke kako bi izazvao znatiželju javnosti.

"Znao je kako igrati medijsku igru i ostati relevantan. Traka na nosu, šminka, fedora šešir, maska i sunčane naočale – sve je to bilo dio njegove strategije", rekao je Fiddes, a prenosi LADbible.

Michael Jackson - 1 Foto: Afp

Michael Jackson - 4 Foto: Afp

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Na pitanje jesu li takvi detalji bili unaprijed isplanirani, odgovorio je bez zadrške: "Sve je bilo inscenirano. Želio je da ljudi misle kako mu nos otpada. U stvarnosti je to bila obična traka za alergije.

Iako danas zvuči neobično da bi netko želio potaknuti glasine o vlastitom izgledu, činjenica je da se o Jacksonovim estetskim zahvatima govori i desetljećima nakon njegove smrti.

Fiddes tvrdi kako je pjevač vrlo dobro razumio funkcioniranje medija te da je često organizirao sastanke čim bi stigao u novi grad kako bi osmislio način na koji će privući pažnju javnosti.

"Govorio je da želi da njegov život bude najveća misterija na Zemlji", prisjetio se bivši tjelohranitelj.

Michael Jackson - 1 Foto: Profimedia

Michael Jackson - 3 Foto: Profimedia

Jackson je tijekom života priznao da je imao dvije operacije nosa. Prva je uslijedila nakon što je 1979. godine slomio nos tijekom plesne probe, zbog čega je imao problema s disanjem.

Njegov izgled godinama je bio predmet brojnih nagađanja, a sam je priznao i da je ugradio implantat brade. Promjene boje kože, koje su često izazivale kontroverze, bile su posljedica vitiliga – autoimune bolesti koja uzrokuje gubitak pigmenta kože.

Bez obzira na to jesu li tvrdnje Matta Fiddesa u potpunosti točne, jedno je sigurno – Michael Jackson i danas ostaje jedna od najmisterioznijih i najintrigantnijih osoba u povijesti glazbene industrije.

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