Nikad nije bila ni u dugu ni u kreditu: Neda Ukraden objasnila kako joj je to uspjelo

Ekskluzivno u podcastu Nema labavo by IN magazin Neda Ukraden otkrila je financijsko pravilo kojeg se drži cijeli život. Legendarna pjevačica objasnila je kako je uspjela izbjeći kredite i dugove te zašto zaduživanje smatra jednim od najvećih životnih opterećenja.

Neda Ukraden u novoj epizodi podcasta Nema labavo by IN magazin progovorila je i o novcu te otkrila kako tijekom cijelog života nikada nije bila ni u dugovima ni u kreditima. Legendarna pjevačica kaže da se uvijek vodila jednostavnim pravilom – trošiti onoliko koliko može zaraditi.

Govoreći o financijskoj disciplini, objasnila je da nikada nije željela živjeti iznad svojih mogućnosti niti se dovoditi u situaciju da ovisi o posuđenom novcu.

''Protežem se koliko mi je dug pokrivač, nekakva stara narodna izreka. Ja sam cijeli život sama svoj majstor, sama svoj šef, radnik i direktor. Ne volim se zaduživati zato jer sebi namećem jednu veliku omču oko vrata'', ispričala je Neda.

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Istaknula je kako je tijekom desetljeća karijere uvijek nastojala donositi promišljene financijske odluke te graditi život u skladu sa svojim mogućnostima. Upravo takav pristup, smatra, omogućio joj je da sačuva financijsku stabilnost i izbjegne stres koji često dolazi sa zaduživanjem.

Neda je tako još jednom pokazala da iza uspješne karijere stoje rad, disciplina i odgovornost, vrijednosti kojih se, kako kaže, drži cijeli život.

A u što Neda ulaže svoj novac, saznajte OVDJE.

Što nam je Neda rekla o ljubavnoj nevjeri, možete pogledati OVDJE.

Ekskluzivno priznanje o bivšem suprugu pogledajte OVDJE.

Podcast ''Nema labavo by IN magazin'' sa zanimljivim gostima možete gledati svake srijede u 10 sati na kanalu Nove TV na YouTubeu.

Prva gošća podcasta bila je Maja Šuput, a što nam je sve otkrila, možete pogledati OVDJE.

Gost u podcastu bio nam je i Miroslav Škoro, intervju s njim možete pogledati OVDJE.

Gošća nam je već bila i glumica Marijana Mikulić, taj podcast pogledajte OVDJE.

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi: "Izgubila sam deset godina"