Nikad nije bila ni u dugu ni u kreditu: Neda Ukraden objasnila kako joj je to uspjelo
Piše Davor Garić,
Danas
@ 09:08
Celebritykomentari
Neda UkradenFoto: Nova TV
Podijeli
Ekskluzivno u podcastu Nema labavo by IN magazin Neda Ukraden otkrila je financijsko pravilo kojeg se drži cijeli život. Legendarna pjevačica objasnila je kako je uspjela izbjeći kredite i dugove te zašto zaduživanje smatra jednim od najvećih životnih opterećenja.
Neda Ukraden u novoj epizodi podcasta Nema labavo by IN magazin progovorila je i o novcu te otkrila kako tijekom cijelog života nikada nije bila ni u dugovima ni u kreditima. Legendarna pjevačica kaže da se uvijek vodila jednostavnim pravilom – trošiti onoliko koliko može zaraditi.
Govoreći o financijskoj disciplini, objasnila je da nikada nije željela živjeti iznad svojih mogućnosti niti se dovoditi u situaciju da ovisi o posuđenom novcu.
''Protežem se koliko mi je dug pokrivač, nekakva stara narodna izreka. Ja sam cijeli život sama svoj majstor, sama svoj šef, radnik i direktor. Ne volim se zaduživati zato jer sebi namećem jednu veliku omču oko vrata'', ispričala je Neda.
Istaknula je kako je tijekom desetljeća karijere uvijek nastojala donositi promišljene financijske odluke te graditi život u skladu sa svojim mogućnostima. Upravo takav pristup, smatra, omogućio joj je da sačuva financijsku stabilnost i izbjegne stres koji često dolazi sa zaduživanjem.
Neda je tako još jednom pokazala da iza uspješne karijere stoje rad, disciplina i odgovornost, vrijednosti kojih se, kako kaže, drži cijeli život.