Pretraži
od hobija do biznisa

Tko je žena koja je od običnih igračaka stvorila globalni fenomen? Prati je čak 6 milijuna ljudi!

Piše I. G., Danas @ 18:34 Celebrity komentari
Mrs. Bench Mrs. Bench Foto: Mrs. Bench/Instagram

Mrs. Bench jedna je od najpoznatijih TikTok zvijezda kada su u pitanju fidget igračke. Prati je više od šest milijuna ljudi, a popularnost je stekla zbog trenda koji je zaludio svijet.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Kviz ''Nastavi stihove uvodnih špica serija Nove TV''
hitovi škore i graše
Samo pravi fanovi znat će nastaviti stihove uvodnih špica serija Nove TV!
Stela Rade pripredila poseban događaj: Na koncertu poklonila automobil
legendarni roza auto
Stela Rade iznenadila obožavateljicu: Na koncertu joj je poklonila svoj automobil!
Priča o Rachel McAdams, jednoj od najomiljenijih glumica
omiljena glumica
Godinama je obožava cijeli svijet: Privatnost čuva kao zmija noge, a evo i koliko se promijenila
Estrada na okupu uoči CMC festivala u Vodicama!
zanimljivo
Suprug bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović pojavio se na neočekivanom mjestu
Tko je Mrs. Bench, žena koja je pokrenula milijunski trend?
od hobija do biznisa
Tko je žena koja je od običnih igračaka stvorila globalni fenomen? Prati je čak 6 milijuna ljudi!
Dino Bešlić emotivnom fotografijom zauvijek se oprostio od majke Sejde
ostao bez oboje
Dino Bešlić objavio fotografiju s majkom i ocem uz poruku koja para srce
Težak rastanak za Marka Kutlića: "Mislio sam da ćemo imati vremena..."
"bio mi je dom"
Težak rastanak za Marka Kutlića: "Mislio sam da ćemo imati vremena..."
Martina Stjepanović Meter pokazala zgodnog supruga
napravila iznimku!
Martina Stjepanović Meter prvi put pokazala zgodnog supruga, s kojim čeka dijete!
Tko je Anthony Loffredo, čovjek izvanzemaljac?
prate ga milijuni
Tko je čovjek koji se pretvorio u izvanzemaljca? A tek kad vidite kako je nekad izgledao...
Nakon što je šokirao žiri Supertalenta, Matija Petrić kreće u novu glazbenu avanturu!
simpatični slavonac
Sjećate li se ovog moćnog nastupa u Supertalentu? Žiri ga je gledao u nevjerici, a sad ima novost!
Novi blog bolesne Vedrane Rudan 4
''ima li neki drugi lijek?''
Vedrana Rudan u novoj kolumni nakon dugo vremena: ''Meni je pun ku*ac raka, života i laži''
Adriana Ćaleta-Car podijelila tužnu vijest: "Dom je tiši, a praznina se ne može opisati riječima" 3
''Bez tebe više nije isto''
Adriana Ćaleta-Car podijelila tužnu vijest: "Dom je tiši, a praznina se ne može opisati riječima"
Ralf Schumacher oženio se s 14 godina mlađim partnerom 3
Bivši F1 as
Schumacher se oženio partnerom nakon što je javno priznao da je gej, oglasila se njegova bivša žena
Mirna Berend i Saša Ceci raspravljali o tragovima aviona na nebu 3
"Tko je plaćen da ovo ispušta?"
Mirna Berend paničnom objavom pokrenula raspravu zbog koje joj se javio čak i znanstvenik
Težak rastanak za Marka Kutlića: "Mislio sam da ćemo imati vremena..." 3
"bio mi je dom"
Težak rastanak za Marka Kutlića: "Mislio sam da ćemo imati vremena..."
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Umjetna inteligencija pronašla potencijalne nuspojave Ozempica u stotinama tisuća objava na Redditu
Rezultat novog istraživanja
Umjetna inteligencija pronašla potencijalne nuspojave Ozempica skrivene u neočekivanom izvoru podataka
Preminula onkologinja Zrinka Rendić-Miočević
Tužna vijest
Preminula poznata onkologinja: "Ulijevala je nadu i pružala podršku"
Horor u kući Michaela Schumachera: Medicinska sestra probudila se na krvavim plahtama
Traje suđenje
Horor u kući Michaela Schumachera: Medicinska sestra probudila se na krvavim plahtama
show
Težak rastanak za Marka Kutlića: "Mislio sam da ćemo imati vremena..."
"bio mi je dom"
Težak rastanak za Marka Kutlića: "Mislio sam da ćemo imati vremena..."
Dino Bešlić emotivnom fotografijom zauvijek se oprostio od majke Sejde
ostao bez oboje
Dino Bešlić objavio fotografiju s majkom i ocem uz poruku koja para srce
Martina Stjepanović Meter pokazala zgodnog supruga
napravila iznimku!
Martina Stjepanović Meter prvi put pokazala zgodnog supruga, s kojim čeka dijete!
zdravlje
Početak je lipnja, a želite smršavjeti do godišnjeg u kolovozu? Evo plana za zdravo skidanje 5 kg viška
Piše nutricionistica
Početak je lipnja, a želite smršavjeti do godišnjeg u kolovozu? Evo plana za zdravo skidanje 5 kg viška
Ovo je jedan od glavnih razloga debljanja danas, a mnogi to rade svaki tjedan
Šokantni rezultati nove studije
Ovo je jedan od glavnih razloga debljanja danas, a mnogi to rade svaki tjedan
Stopala i jetra: Ovaj simptom mnogi ignoriraju, a može ukazivati na cirozu
Piše liječnik
Stopala i jetra: Ovaj simptom mnogi ignoriraju, a može ukazivati na cirozu
zabava
Perač prozora poslao mu sliku nakon obavljenih radova, ovo nije očekivao
Što kažete?
Perač prozora poslao mu sliku nakon obavljenih radova, ovo nije očekivao
Znanje treba brusiti godinama, a ovaj kviz to brzo provjeri
Pokažite što znate!
Znanje treba brusiti godinama, a ovaj kviz to brzo provjeri
Balkanska tradicija nasmijava internet, je li i kod vas tako?
LOL
Balkanska tradicija nasmijava internet, je li i kod vas tako?
tech
Revolucionarna metoda umjetne oplodnje spasila osmero djece od nasljednih bolesti
Zabranjena u SAD-u, no...
Revolucionarna metoda umjetne oplodnje spasila osmero djece od nasljednih bolesti
sport
Veliko pojačanje Dinama stiglo na liječnički u Zagreb! Potpis je uskoro služben
vraća se!
Veliko pojačanje Dinama stiglo na liječnički u Zagreb! Potpis je uskoro služben
FIFA ukida još jedno pravilo koje je jako živciralo ljubitelje nogometa
NAPOKON!
FIFA ukida još jedno pravilo koje je jako živciralo ljubitelje nogometa
Svijet bruji o mladoj Maji! Preko kvalifikacija se probila do Roland Garrosa, sada ga može osvojiti!
vrh!
Svijet bruji o mladoj Maji! Preko kvalifikacija probila se do Roland Garrosa, sada ga može osvojiti!
tv
Tajne prošlosti: Ona mu nije bilo tko – ponosno bi svima rekao za njih
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Ona mu nije bilo tko – ponosno bi svima rekao za njih
Daleki grad: Njezin odlazak svima teško pada
DALEKI GRAD
Daleki grad: Njezin odlazak svima teško pada
Kumovi: Odmah joj je priskočio u pomoć, ali ona je malo skeptična
KUMOVI
Kumovi: Odmah joj je priskočio u pomoć, ali ona je malo skeptična
putovanja
Ako volite palačinke, obožavat ćete ovaj kolač: Recept za voćne francuske kocke
Far Breton
Ako volite palačinke, obožavat ćete ovaj kolač: Recept za voćne francuske kocke
Nova Ryanairova linija iz Zagreba vodi u europsku metropolu koja sve više oduševljava putnike
Zagreb - Varšava
Nova Ryanairova linija iz Zagreba vodi u europsku metropolu koja sve više oduševljava putnike
Najlakši kolač od trešnje recept
Tako ukusan
Ovo je najlakši recept za kolač s trešnjama, idealan je za ljeto, a okus je božanstven
novac
Hrvatska će imati stazu za Formulu 1: Croatia Ring dobio zeleno svjetlo Ministarstva zaštite okoliša
Strateški projekt
Hrvatska će imati stazu za Formulu 1: Croatia Ring dobio zeleno svjetlo Ministarstva zaštite okoliša
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
Cijena, prava sitnica
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
lifestyle
Najefikasnija vježba za bedra koja ne preopterećuje koljena
Oblikuje i nije zahtjevna
Štiti koljena: Najučinkovitija vježba za bedra preporučuje se u svakoj dobi
Ponuda bijelih traperica u trgovinama, model koji nosimo i ljeti
NOSITE LI IH I VI?
Ove traperice nosimo i po najvećim vrućinama: Imamo 15 modela u kojima svi izgledaju odlično
Zdravi recepti
zdravo, a fino
Imamo više od 30 finih recepata koje možete jesti na dijeti
sve
Ako volite palačinke, obožavat ćete ovaj kolač: Recept za voćne francuske kocke
Far Breton
Ako volite palačinke, obožavat ćete ovaj kolač: Recept za voćne francuske kocke
Veliko pojačanje Dinama stiglo na liječnički u Zagreb! Potpis je uskoro služben
vraća se!
Veliko pojačanje Dinama stiglo na liječnički u Zagreb! Potpis je uskoro služben
FIFA ukida još jedno pravilo koje je jako živciralo ljubitelje nogometa
NAPOKON!
FIFA ukida još jedno pravilo koje je jako živciralo ljubitelje nogometa
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene