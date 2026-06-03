Tko je žena koja je od običnih igračaka stvorila globalni fenomen? Prati je čak 6 milijuna ljudi!

Mrs. Bench jedna je od najpoznatijih TikTok zvijezda kada su u pitanju fidget igračke. Prati je više od šest milijuna ljudi, a popularnost je stekla zbog trenda koji je zaludio svijet.

Dok većina influencera popularnost gradi plesnim videima, modom ili životnim savjetima, Amerikanka poznata kao Mrs. Bench pronašla je potpuno drugačiji put do milijuna pratitelja.

Na TikToku je prati više od šest milijuna ljudi, a njezini videi skupili su više od 150 milijuna lajkova.

Sve je počelo s neobičnom strašću prema fidget igračkama, šarenim predmetima koji služe za opuštanje i smanjenje stresa.

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Mrs. Bench danas je jedno od najprepoznatljivijih lica tog internetskog fenomena. Na svojim profilima redovito objavljuje videe otvaranja paketa, predstavljanja novih kolekcionarskih igračaka i raznih izazova koji privlače milijune pregleda.

Posebnu popularnost stekla je tijekom globalnog ludila za pop-it igračkama, kada je njezin sadržaj postao viralan među djecom, roditeljima i kolekcionarima diljem svijeta. Uz društvene mreže razvila je i vlastiti posao povezan s prodajom fidget igračaka.

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Iako se na prvi pogled čini da objavljuje jednostavan sadržaj, upravo joj je ta autentičnost donijela uspjeh. Njezini videi često prikazuju realne trenutke, nove proizvode i svakodnevne situacije, zbog čega je publika doživljava pristupačnom i iskrenom.

Danas je Mrs. Bench dokaz da se i od naizgled običnog hobija može stvoriti prava internetska senzacija, a njezina popularnost ne pokazuje znakove usporavanja.

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