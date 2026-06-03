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"mom tatku patku"

Kći Jasenka Houre dospjela u centar pažnje zbog rođendanske čestitke kojom ga je iznenadila

Piše E. G., Danas @ 14:35 Celebrity komentari
Jasenko Houra Jasenko Houra Foto: Instagram

Kći Jasenka Houre, Dora, njegov je rođendan obilježila emotivnim kolažem fotografija iz djetinjstva, čime je raznježila pratitelje rijetkim obiteljskim uspomenama i simpatičnom čestitkom upućenom svom slavnom ocu.

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