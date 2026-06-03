Kći Jasenka Houre dospjela u centar pažnje zbog rođendanske čestitke kojom ga je iznenadila

Kći Jasenka Houre, Dora, njegov je rođendan obilježila emotivnim kolažem fotografija iz djetinjstva, čime je raznježila pratitelje rijetkim obiteljskim uspomenama i simpatičnom čestitkom upućenom svom slavnom ocu.

Gitarist i autor najvećih hitova Prljavog kazališta Jasenko Houra proslavio je 66. rođendan, a tim mu je povodom njegova kći Dora Houra uputila dirljivu javnu čestitku. Na svom profilu na Instagramu podijelila je kolaž uspomena iz djetinjstva koji je odmah privukao pažnju njezinih pratitelja.

Na fotografijama se vidi Jasenko kako u naručju drži malenu Doru dok razmjenjuju nježne poglede.

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Dora i Jasenko Houra Foto: Instagram Screenshot

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Uz uspomene stare više desetljeća Dora je kratko, ali vrlo emotivno napisala: "Sretan ročkas počkas mom tatku patku!!!!", dajući čestitki osobnu i razigranu notu koja je mnoge raznježila.

Iako je javnosti najpoznatiji kao karizmatični frontmen i autor bezvremenskih hitova poput "Mojoj majci", "Marina" i "Heroj ulice", Jasenko Houra privatni život uglavnom drži podalje od reflektora. Upravo zato ovakvi obiteljski trenuci rijetko dospijevaju u javnost i izazivaju dodatnu pozornost njegovih obožavatelja.

Dora je i ranije pokazivala koliko je povezana sa svojim ocem, a objavljene fotografije još jednom su potvrdile njihov bliski odnos. Uspomene iz najranijih dana otkrile su nježniju stranu glazbenika kojeg publika desetljećima poznaje prvenstveno kroz glazbu i nastupe na pozornici.

Otac i kći Houra postali su i senzacije na TikToku, a kako je sve počelo, pogledajte OVDJE.

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