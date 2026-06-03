Biste li ga prepoznali? Neurotični George Costanza snimljen u rijetkom izlasku

Jason Alexander, zvijezda kultnog "Seinfelda", ovih je dana viđen u rijetkom javnom izlasku.

Jason Alexander, glumac kojeg će milijuni gledatelja zauvijek povezivati s Georgeom Costanzom iz kultne serije "Seinfeld", ovih je dana snimljen tijekom rijetkog javnog pojavljivanja u Los Angelesu.

Zvijezda popularnog sitcoma uživala je u opuštenoj šetnji s prijateljem, a fotografije su brzo privukle pažnju obožavatelja koji ga danas jedva prepoznaju u odnosu na dane najveće slave.

Galerija 15 15 15 15 15

Jason Alexander - 1 Foto: Profimedia

Jason Alexander Foto: Profimedia

Iako se posljednjih godina rijetko pojavljuje na crvenim tepisima i javnim događanjima, Alexander i dalje uživa status jednog od najcjenjenijih televizijskih komičara svih vremena.

Rođen je kao Jay Scott Greenspan 23. rujna 1959. godine u Newarku u saveznoj državi New Jersey, a odrastao je u Livingstonu. Njegova majka bila je medicinska sestra i zdravstvena administratorica, dok je otac radio kao računovođa. Kasnije je za umjetničko ime uzeo očevo ime Alexander, pa je tako nastao Jason Alexander kakvog danas poznaje cijeli svijet.

Već tijekom školovanja pokazivao je interes za glumu, kazalište i komediju, a vrlo rano otkrio je da ga više od svega privlači pozornica.

Jason Alexander Foto: Profimedia

Jason Alexander Foto: Profimedia

Za razliku od brojnih televizijskih zvijezda, Alexander je karijeru započeo u kazalištu. Već 1981. godine debitirao je na Broadwayu u mjuziklu "Merrily We Roll" Along Stephena Sondheima, a tijekom osamdesetih izgradio je reputaciju jednog od najperspektivnijih kazališnih glumaca svoje generacije.

Godine 1989. osvojio je prestižnu nagradu Tony za predstavu "Jerome Robbins' Broadway", čime je potvrdio status zvijezde kazališnih dasaka i prije nego što je postao televizijska senzacija.

Iste godine stigla je i uloga koja će obilježiti njegovu karijeru. Dobio je priliku glumiti Georgea Costanzu u sitcomu "Seinfeld", koji se emitirao od 1989. do 1998. godine. Lik neurotičnog, nesigurnog i često samodestruktivnog Georgea postao je jedan od najpoznatijih televizijskih likova svih vremena.

Jason Alexander - 2 Foto: YouTube Screenshot

Jason Alexander Foto: Profimedia

Za tu je ulogu osvojio nagradu Screen Actors Guild, a čak sedam puta zaredom bio je nominiran za Emmy. Iako ga nikada nije osvojio za "Seinfeld", mnogi kritičari i danas smatraju da je upravo George Costanza jedan od najbolje napisanih i odglumljenih komičnih likova u povijesti televizije.

Popularnost lika nije oslabila ni desetljećima nakon završetka serije, što potvrđuju i posebne promocije New York Yankeesa koji posljednjih godina redovito izrađuju George Costanza bobblehead figurice za svoje navijače.

Alexander je nedavno otkrio da mu je najdraži trenutak iz cijelog Seinfelda scena iz epizode "The Red Dot", u kojoj George bude uhvaćen u kompromitirajućoj situaciji sa spremačicom u uredu.

Seinfeld - posljednja epizoda - 4 Foto: YouTube Screenshot

Seinfeld - posljednja epizoda - 2 Foto: YouTube Screenshot

Njegova legendarna reakcija "Je li to pogrešno?" ostala je jedna od najpoznatijih replika iz serije.

Pogledaji ovo Celebrity Težak rastanak za Marka Kutlića: "Mislio sam da ćemo imati vremena..."

Glumac je priznao kako mu je upravo ta scena pomogla da potpuno shvati način razmišljanja Georgea Costanze te ju je opisao kao savršen primjer apsurdne logike po kojoj njegov lik funkcionira.

Iako ga publika najviše povezuje s Georgeom, Alexander je ostvario zapažene uloge i izvan kultnog sitcoma. Gledali smo ga u filmu "Zgodna žena" kao beskrupuloznog Phillipa Stuckeyja, zatim u filmovima "Jacob's Ladder", "Coneheads" i "Shallow Hal". Posudio je glas gargojlu Hugu u Disneyjevom animiranom klasiku "Zvonar crkve Notre Dame", a ljubitelji animacije pamte ga i kao naslovnog lika serije "Duckman".

Festivus - 2 Foto: YouTube Screenshot

Serija ''Seinfeld'' Foto: Profimedia

Tijekom karijere radio je kao glumac, redatelj, producent, pjevač i kazališni umjetnik, potvrdivši kako je mnogo više od jedne televizijske uloge.

Za razliku od brojnih holivudskih kolega, Jason Alexander nikada nije bio redoviti gost tabloida. Od 1982. godine u braku je s Daenom E. Title, s kojom ima dvojicu sinova. Njihov brak jedan je od najdugovječnijih u svijetu zabave, a glumac privatni život uglavnom drži podalje od medijske pažnje.

Većih skandala tijekom karijere nije imao. Najviše pažnje privukle su priče iz vremena Seinfelda, uključujući anegdotu da je početkom devedesetih bio toliko vezan uz seriju da je navodno zaprijetio odlaskom nakon što njegov lik nije bio uključen u jednu epizodu. Kasnije je i sam priznao da je tada još učio kako televizijska produkcija funkcionira.

Jason Alexander - 2 Foto: Profimedia

Jason Alexander Foto: Profimedia

Danas 66-godišnji Alexander i dalje povremeno glumi, režira i nastupa u kazalištu. Posljednjih godina češće ga se može vidjeti na Broadwayu i u kazališnim projektima nego na televiziji, a početkom 2026. ponovno je dobio pohvale za nastup u kazališnoj produkciji "Sweeney Todd".

Iako se rijetko pojavljuje u javnosti, ostaje jedan od najvoljenijih američkih komičara. A zahvaljujući Georgeu Costanzi, liku koji ni gotovo tri desetljeća nakon završetka Seinfelda ne izlazi iz mode, Jason Alexander zauvijek će imati posebno mjesto u televizijskoj povijesti.

Koju grešku fanovi i danas zamjeraju autorima, pročitajte OVDJE.

Nedavno je u javnosti poslije dugo vremena viđen Michael Richards, o čemu više čitajte OVDJE.

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi: "Izgubila sam deset godina"

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Senidah umalo doživjela veliku neugodnost pred punom dvoranom, pomoć stigla u pravi trenutak

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Zanimljivosti Clintu Eastwoodu je 96 godina: Jeste li znali ove činjenice o legendarnom glumcu?

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate li se ovog otkačenog špijuna? Njegov današnji izgled potaknuo je brojne reakcije!

Pogledaji ovo Celebrity "Izgorjela sam": Danijela Dvornik nakon teških mjeseci donijela važnu odluku

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.