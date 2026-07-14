Žene u nevjerici nakon novih fotki nekad zgodnog Bali-bega s plaže: ''Je li moguće da je to on?''

Godinama je slovio za jednog od najzgodnijih turskih glumaca, no najnovije fotografije Buraka Özçivita s obiteljskog odmora izazvale su burne reakcije i podijelile njegove obožavatelje.

Turski glumac Burak Özçivit, kojeg je publika diljem regije obožavala kao legendarnog Bali-bega iz serije ''Sulejman Veličanstveni'', godinama je slovio za jednog od najpoželjnijih muškaraca s malih ekrana. Njegov izgled i karizma osvojili su milijune obožavateljica, no najnovije fotografije s ljetovanja pokazuju da se i jedan od najvećih televizijskih zavodnika s vremenom mijenja.

Paparazzi su glumca snimili tijekom odmora s obitelji dok je bezbrižno uživao na plaži i igrao se sa svojom djecom. Upravo su ti opušteni obiteljski trenuci privukli pozornost, ali mnogima nije promakla ni činjenica da Özçivit više nema isklesanu figuru po kojoj je bio poznat na vrhuncu slave.

Na fotografijama se vidi da je glumac dobio nekoliko kilograma te da mu je trbuh izraženiji nego prije. Ipak, čini se kako se zbog toga nimalo ne opterećuje te bez zadrške uživa u obiteljskom odmoru sa suprugom Fahriye Evcen i njihovim sinovima. Fotografije pogledajte OVDJE.

Burak Özçivit - 5 Foto: YouTube/Screenshot

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Njegov novi izgled ubrzo je postao tema rasprava na društvenim mrežama. Dok su pojedini korisnici ostavljali podržavajuće komentare i isticali da je riječ o sasvim prirodnoj promjeni za muškarca koji se približava četrdesetima, drugi su bili znatno kritičniji te uspoređivali njegov današnji izgled s onim iz razdoblja najveće popularnosti.

''Je li moguće da je to on?'', ''Baš se promijenio'', ''I on je samo čovjek'', ''Normalno za čovjeka u braku s djecom'', bili su neki od komentara.

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Unatoč brojnim komentarima, mnogi su stali u glumčevu obranu, naglašavajući da je važnije što djeluje sretno i ispunjeno u ulozi supruga i oca nego da održava savršeno isklesanu liniju.

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