Ovo izdanje Aleksandre Prijović bilo je dovoljno da je fotografi odmah okupiraju!

Aleksandra Prijović bila je među uzvanicima na promociji nove pjesme Jovane Pajić. Pjevačica je za tu prigodu odabrala efektan crno-bijeli stajling.
Aleksandra Prijović pojavila se na proslavi koju je Jovana Pajić organizirala povodom izlaska svoje nove pjesme.3 vijesti o kojima se priča "bio mi je dom" Težak rastanak za Marka Kutlića: "Mislio sam da ćemo imati vremena..." ostao bez oboje Dino Bešlić objavio fotografiju s majkom i ocem uz poruku koja para srce napravila iznimku! Martina Stjepanović Meter prvi put pokazala zgodnog supruga, s kojim čeka dijete!
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Pjevačica je pred fotografe stala u upečatljivoj crno-bijeloj kombinaciji asimetričnog kroja, a modno izdanje upotpunila je sunčanim naočalama.
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Aleksandra Prijović - 7 Foto: M.M./ATA images/Pixsell
Aleksandra Prijović - 6 Foto: M.M./ATA images/Pixsell
Po dolasku nije skidala osmijeh s lica, a dobro raspoloženje podijelila je i s okupljenim novinarima.
Aleksandra Prijović - 4 Foto: M.M./ATA images/Pixsell
Fotografi su je odmah okružili i komentirali kako ih cijela atmosfera podsjeća na glamur filmskog festivala u Cannesu.
Aleksandra Prijović - 3 Foto: M.M./ATA images/Pixsell
Aleksandra Prijović - 2 Foto: M.M./ATA images/Pixsell
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