Ovo izdanje Aleksandre Prijović bilo je dovoljno da je fotografi odmah okupiraju!

Aleksandra Prijović bila je među uzvanicima na promociji nove pjesme Jovane Pajić. Pjevačica je za tu prigodu odabrala efektan crno-bijeli stajling.

Aleksandra Prijović pojavila se na proslavi koju je Jovana Pajić organizirala povodom izlaska svoje nove pjesme.

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Pjevačica je pred fotografe stala u upečatljivoj crno-bijeloj kombinaciji asimetričnog kroja, a modno izdanje upotpunila je sunčanim naočalama.

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Aleksandra Prijović - 7 Foto: M.M./ATA images/Pixsell

Aleksandra Prijović - 6 Foto: M.M./ATA images/Pixsell

Po dolasku nije skidala osmijeh s lica, a dobro raspoloženje podijelila je i s okupljenim novinarima.

Aleksandra Prijović - 4 Foto: M.M./ATA images/Pixsell

Fotografi su je odmah okružili i komentirali kako ih cijela atmosfera podsjeća na glamur filmskog festivala u Cannesu.

Aleksandra Prijović - 3 Foto: M.M./ATA images/Pixsell

Aleksandra Prijović - 2 Foto: M.M./ATA images/Pixsell

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