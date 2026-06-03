Thompson otkrio lokaciju na kojoj će održati veliki koncert na otvorenom

Marko Perković Thompson najavio je koncert na stadionu Šubićevac u Šibeniku, koji će se održati 4. kolovoza 2026., uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti.

Marko Perković Thompson najavio je novi koncert na otvorenom koji će se održati 4. kolovoza 2026. godine na stadionu Šubićevac u Šibeniku.

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Vijest je podijelio na društvenim mrežama, istaknuvši kako će se nastup održati uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja.

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"Dragi prijatelji, najavljujemo novi open air koncert Marka Perkovića Thompsona, koji će se održati 4. kolovoza 2026. na stadionu Šubićevac u Šibeniku, u danima kada se obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja", stoji u objavi.

Prodaja ulaznica počinje 8. lipnja u 12 sati preko sustava Entrio i na ovlaštenim prodajnim mjestima.

Koncert je zakazan dan prije obilježavanja Oluje, jednog od najvažnijih datuma u hrvatskoj novijoj povijesti.

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Na kraju objave Thompson se kratko obratio svojim obožavateljima porukom: "Čuvajmo jedni druge!"

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