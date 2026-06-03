Stela Rade iznenadila obožavateljicu: Na koncertu joj je poklonila svoj automobil!

Mlada glazbenica Stela Rade spojila je dvije svoje ljubavi u jedinstven događaj u Velikoj Gorici. Nakon koncerta, odlučila je pokloniti svoj upečatljiv automobil. Kako joj je bilo oprostiti se od njega, ali i što joj obitelj kaže na strast prema driftanju, otkriva naš Dino Stošić za IN magazin.

Stela Rade nije stisnula kočnicu, već je dodala gas do daske i u Veliku Goricu donijela nešto posebno.

''Moje dvije najveće strasti, muzika oduvijek, otkad znam za sebe i auti evo zadnjih godina. I ja sam rekla ajme pa kako da ja to sve spojim u jedno, ne želim se odricati ni jednog ni drugog i evo došla sam na ideju da napravim sama svoj event gdje ću povezati jedno i drugo''.

Taj jedinstveni projekt začinila je i posebnom nagradom pa je njezin legendarni roza automobil tražio novog vlasnika.

''Taj automobil od početka je neka priča s njim i bilo je kao 'hoću ga prodati, neću ga prodati' i samo mi je bilo kao ne, nećemo ga prodati, napravit ćemo nagradnu igru. Jer opet je onako, ne znam, fora ima neku priču. Kod mene sve mora imati neku priču pa et', sad je ovo priča'', priča nam Stela.

Kao mlada žena u muškom svijetu automobilizma, Stela se susreće s različitim pogledima.

''Pa ovako sa mnom pričaju dobro. Sad šta iza leđa, to nemam pojma. Vjerojatno misle šta je sad ova pjevačica došla tu voziti. A možda i ne. Mislim, svako misli nešto svoje. Ali evo ja stvarno uživam u tome. Tako da meni je bitno šta ja mislim'', kaže.

Njezina strast prema brzini ipak ne prolazi bez obiteljskih briga.

''A ono, mama nije baš presretna, ali nagovorit ću je da se i ona provoza pa će biti jasno''.

Imala je i poseban uvjet za novu vlasnicu Anamariju.

''Meni je samo bitno da uživa u tom autu kao što sam ja. Muško, žensko, mlađi i stari, samo da uživaju maksimalno''.

Iako gaji simpatije prema brzini, zna što je njezina prva ljubav.



''Bavljenje glazbom za mene ima veću težinu, ipak mi je to na prvom mjestu, tako da još uvijek je ono, sve se vrti oko toga'', kaže.

Ova pjevačica pokazala je da ne planira stati, već u petoj brzini juriti kroz oba svoja svijeta.

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