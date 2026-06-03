Godinama je obožava cijeli svijet: Privatnost čuva kao zmija noge, a evo i koliko se promijenila

Rachel McAdams već više od 20 godina jedna je od najomiljenijih holivudskih glumica. Proslavila se u filmovima "Mean Girls" i "The Notebook", a kasnije ostvarila još zapaženih uloga.

Rachel McAdams već više od dva desetljeća slovi za jednu od najomiljenijih holivudskih glumica. Iako je svjetsku slavu stekla zahvaljujući romantičnim komedijama i filmskim hitovima koji su obilježili jednu generaciju, kanadska zvijezda tijekom karijere uspjela je sačuvati ono što je u Hollywoodu najteže sačuvati, privatnost.

Rođena 17. studenoga 1978. godine u Londonu u kanadskoj pokrajini Ontario, Rachel je glumački put započela još tijekom školovanja. Nakon završetka studija kazališne umjetnosti počela je graditi karijeru na televiziji i filmu, no pravi proboj dogodio se početkom 2000-ih.

Rachel McAdams - 13 Foto: Profimedia

Svjetska publika upoznala ju je kroz kultnu tinejdžersku komediju "Mean Girls", u kojoj je utjelovila nezaboravnu Reginu George. Uslijedio je još jedan veliki hit, romantična drama "The Notebook", koja ju je pretvorila u jednu od najtraženijih glumica svoje generacije.

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Rachel McAdams - 16 Foto: Profimedia

Rachel McAdams - 4 Foto: Profimedia

Tijekom godina nizala je uspješne projekte poput filmova "Wedding Crashers", "The Time Traveler's Wife", "Sherlock Holmes", "Midnight in Paris", "About Time", "Doctor Strange" i Oscarom nagrađenog filma "Spotlight", za koji je zaradila i nominaciju za Oscara za najbolju sporednu glumicu.

Rachel McAdams - 6 Foto: Profimedia

Iako je profesionalni život često pod svjetlima reflektora, Rachel je privatni život uvijek držala daleko od medija. Jedna od njezinih najpoznatijih veza bila je ona s glumcem Ryanom Goslingom, s kojim je glumila u filmu "The Notebook". Njihova ljubavna priča godinama je punila naslovnice, a mnogi ih i danas smatraju jednim od najomiljenijih holivudskih parova.

Rachel McAdams - 10 Foto: Profimedia

Rachel McAdams - 1 Foto: Profimedia

Nakon prekida s Goslingom povezivali su je s nekoliko poznatih muškaraca, no posljednjih godina sreću je pronašla uz američkog scenarista Jamieja Lindena. Par je zajedno od 2016. godine i imaju dvoje djece.

Ryan Gosling i Rachel McAdams (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Za razliku od brojnih slavnih kolega, Rachel rijetko govori o majčinstvu i obiteljskom životu. U intervjuima je više puta naglasila kako joj je važno da njezina djeca odrastaju što dalje od holivudske pozornosti te da privatne trenutke želi zadržati samo za sebe.

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Rachel McAdams - 1 Foto: Profimedia

Rachel McAdams - 20 Foto: Profimedia

Upravo zato svako njezino javno pojavljivanje izaziva velik interes. Posljednji put privukla je pažnju na dodjeli Oscara, gdje se nakon dugog izbivanja vratila na pozornicu kako bi odala počast legendarnim glumicama Diane Keaton i Catherine O'Hara tijekom emotivnog segmenta "In Memoriam". Njezin govor dirnuo je publiku, a mnogi su primijetili i elegantno modno izdanje kojim je zablistala na toj prestižnoj ceremoniji.

Rachel McAdams - 3 Foto: Profimedia

Rachel McAdams - 2 Foto: Profimedia

Danas Rachel McAdams i dalje uspješno balansira između glumačke karijere i obiteljskog života. Iako rijetko puni naslovnice privatnim detaljima, interes javnosti za nju ne jenjava, a brojni obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju svaki njezin novi projekt.

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