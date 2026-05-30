Thompson napravio iznimku i pokazao lijepe kćeri u novom spotu simbolična naziva

Marko Perković Thompson iznenadio je obožavatelje uključivši kćeri Divu Mariju i Katarinu u spot za pjesmu "Zagora", iako svoju djecu godinama uspješno drži podalje od javnosti.

Marko Perković Thompson godinama je privatni život svoje obitelji držao podalje od javnosti, no ovoga puta odlučio je napraviti iznimku.

U videospotu za pjesmu "Zagora" pojavile su se njegove kćeri Diva Marija i Katarina.

Starija kći, 18-godišnja Diva Marija, u spotu ima plesnu ulogu, dok se 16-godišnja Katarina pojavljuje među djevojkama na konjima. Njihovo sudjelovanje izazvalo je veliku pažnju jer se Thompsonova djeca rijetko mogu vidjeti u javnosti.

Diva Marija već je ranije privukla interes medija kada je odlučila služiti vojni rok, a roditelji su joj pružili podršku na svečanoj prisezi u Požegi. Također je glumila u filmu "Diva", posvećenom Divi Grabovčevoj. Katarina se, s druge strane, već godinama uspješno bavi jahanjem, čime se njezina majka Sandra povremeno pohvali na društvenim mrežama.

Diva Marija Perković, Sandra Perković, Marko Perković Thompson Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Diva Marija Perković - 3 Foto: Matija Vuica/Instagram

Katarina ima sestru blizanku Cvitu, a uz tri kćeri Thompson i supruga Sandra imaju i sinove Šimuna i Antu Mihaela.

Katarina, Cvita i Diva Marija Perković - 2 Foto: Sasa Buric / CROPIX

Sandra Perković rođena je u Kanadi u obitelji hrvatskih korijena, a s Thompsonom se upoznala tijekom jednog njegova koncerta u Kanadi. Par je građanski brak sklopio 2003. godine, dok su crkveno vjenčanje imali na Valentinovo 2006., nakon što je pjevaču odobreno crkveno poništenje prvog braka.

Thompson sa suprugom - 1 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

