Razgovarali smo s influncericom koju prati više od 400 tisuća ljudi: ''Nova ljubav dogodila mi se potpuno neočekivano''

Iza jedne od najpraćenijih regionalnih influencerica krije se žena koja i dalje više vjeruje stvarnom životu nego društvenim mrežama.

Na TikToku je prati više od 417 tisuća ljudi, iza nje su godine rada u fotografiji, a publiku je osvojila iskrenošću, spontanošću i sadržajem u kojem se mnogi mogu pronaći.

Influencerica i fotografkinja Duška Stepanov danas je jedno od najprepoznatljivijih lica regionalnih društvenih mreža, no privatno i dalje ostaje žena koja najviše cijeni mir, obitelj i autentičnost. S Duškom smo razgovarali o društvenim mrežama, majčinstvu, ljubavi, razvodu, životu između Novog Sada i Zagreba, ali i o tome koliko je danas teško ostati svoj u online svijetu koji stalno traži više.

Iza brojki krije se žena koja i dalje sebe prvenstveno vidi kroz objektiv fotoaparata, a ne kroz ekran mobitela. Društvene mreže, priznaje, nikad nisu bile dio velikog plana.

''Iskreno, nisam i ne smatram ih svojim životnim pozivom, već i dalje poslom 'sa strane'. Društvene mreže krenule su mi spontano, bez nekog velikog plana. Fotografija je bila moj prvi posao i ljubav, a mreže su se nekako prirodno nadovezale na to. Mislim da prije pet godina nitko nije mogao očekivati da će društvene mreže biti toliko mainstream danas.''

Publiku je osvojila upravo time što ne pokušava glumiti savršen život. U vremenu kada se sadržaj često svodi na filtre i nedostižne ideale, Duška smatra da ljudi najviše cijene iskrenost.

''Vjerojatno kombinacija svega, ali rekla bih najviše osjećaj da sam obična osoba kao i oni koji me gledaju. Volim estetiku i lijep sadržaj, ali ne volim fejkati neki nedostižni lifestyle. Ljudi danas brzo osjete kada je nešto umjetno ili isforsirano, a mene to umara.''

Ipak, priznaje da je autentičnost danas teža nego ikad. Algoritmi, trendovi i konstantna utrka za pažnjom lako čovjeka odvuku u potpuno drugom smjeru. Koliko je danas teško ostati autentičan influencer?

''Teže nego ikad jer su društvene mreže postale jako kompetitivne i svi konstantno pokušavaju pratiti trendove i algoritme. Vrlo lako izgubiš sebe pokušavajući biti 'ono što prolazi'. Mislim da autentičnost danas zapravo traži dosta hrabrosti, mogu samo za nekoliko influencera reći danas da su autentični. Za sebe mislim da sam ista kao i prije, samo puno opreznija u tome što ću staviti online.''

A koliko god posao influencera nekima djelovao glamurozno, Duška bez zadrške priznaje da joj društvenih mreža ponekad jednostavno bude previše.

''Tjedno bar dva puta kažem: 'Dosta mi je ovoga.' Onda sutradan kažem: 'Uuu, ovo bi bio fora video', i snimim ga.''

Voli sadržaj koji nastaje spontano, bez pretjerane režije i forsiranja.

''Najviše volim spontan sadržaj i trenutke koji nisu previše režirani s pozitivnom porukom. Volim kad me uhvati inspiracija za pričanje priča. Volim putovanja i hranu, mislim da to dobro prenosim. Najmanje volim snimanja koja djeluju potpuno 'prodajno', ali što je, tu je, i to je dio posla ponekad.''

Kao i svi koji godinama žive online, i ona je imala trenutke koje bi danas možda drugačije odradila. Je li ikad nešto objavila te odmah zažalila?

''Jesam, znalo me je ponijeti u afektu. Na sreću, tad mreže nisu bile toliko mainstream, pa nisam završila na nekom portalu – 'zamislite što je influencerica napravila'. Naučila sam da u afektu ne otvaram kameru na mobitelu. Koštao me je dug jezik u nekoliko navrata, dok se s druge strane ne želim ni baviti ovime ako ću stalno biti od začina brašno.''

I dok društvene mreže donose brzinu i stalnu potrebu za novim sadržajem, fotografija joj je ostala mjesto mira i potpune kreativne slobode. Što joj donosi više slobode – kamera ili društvene mreže?

''Svakako kamera. Fotografija mi daje neku vrstu mira i umjetničke slobode koju društvene mreže često nemaju. Društvene mreže su brze, a fotografija mi je puno intimnija.''

Posebno mjesto u njezinoj karijeri zauzima newborn i obiteljska fotografija, kojoj je pristupila vrlo promišljeno.

''Jako emocionalno, pogotovo otkad sam i sama majka. Mislim da tek tada potpuno shvatiš koliko vrijeme brzo prolazi i koliko fotografije jednog dana vrijede. U fotografiranje novorođenčadi ušla sam planski. Tad nije bila popularna kod nas i željela sam ljudima prezentirati nešto novo.''

Mit da influenceri i fotografi ''lagano zarađuju'' posebno je iritira jer ljudi uglavnom vide samo završni rezultat.

''Ljudi vide gotovu fotografiju ili video od 30 sekundi, ali ne vide sate rada iza toga, organizaciju, uređivanje, komunikaciju, pritisak i konstantno razmišljanje o novim idejama. Kreativni posao zna biti puno više iscrpljujući nego što izgleda.''

Posljednjih mjeseci pažnju javnosti privlači i njezina ljubavna priča s Fabiom Kovačevićem, za koju kaže da joj se dogodila potpuno neočekivano.

''Nakon razvoda otišla sam na nekoliko dejtova i kad sam vidjela kako stoje stvari, odlučila sam čvrsto ostati sama. Uostalom, ja sam bogata osoba, imam djecu, stabilan posao, sve što nekome treba za potpun život. E, baš tad sam upoznala Fabia. Bilo je to na prvi pogled kao neka munja. Dugo sam se nećkala i tražila razloge zašto naša veza nije dobra ideja, tu je i razlika u godinama... ali on nije popuštao. Bio je uporan i odlučan. Osvojila me je njegova pozitivna energija, jednostavnost, spremnost da preokrene cijeli svijet da nešto postigne kad zacrta. Mislim da su najbolje stvari u životu upravo takve, dogode se kada ih najmanje planiraš.''

Kad je riječ o zajedničkim snimanjima, uz smijeh priznaje da je ona ipak zahtjevnija pred kamerom.

''Bez konkurencije. On je tipično jednostavan muškarac. Okej, samo mu frizura mora biti dobra.''

Iako razgovaraju o budućnosti, Duška kaže da danas više vjeruje spontanosti nego strogo zacrtanim životnim planovima.

''Naravno da razgovaramo i o budućnosti, ali više sam tip osobe koja ne voli forsirati životne faze, nego pustiti da se stvari dogode prirodno. Zasad uživamo u životu i svemu što gradimo.''

Njezina svakodnevica, daleko od evenata i kamera, puno je prizemnija nego što mnogi misle.

''Djeca, kuća, posao, obveze, kuhanje, montiranje sadržaja… i onda čim imam neku rupu u rasporedu, gledamo nekamo pobjeći na putovanje, pa makar i na dnevni izlet, da napunimo baterije.''

Kao majka, posebno je osjetljiva na temu djece i društvenih mreža, a upravo zbog vlastitog iskustva odlučila je svoju djecu držati podalje od online svijeta. Koje im vrijednosti u današnjem svijetu pokušava usaditi?

''Da budu sretni i dobri ljudi. Zvuči jednostavno, ali mislim da je danas najvažnije naučiti djecu empatiji, poštovanju i zahvalnosti. I da znaju da vrijednost čovjeka nema veze s brojevima, statusom ni društvenim mrežama. Iz togsu razloga moja djeca offline. Na početku sam u tome pogriješila i vidjela sam iz prve ruke koliko je loša za djecu izloženost na mrežama.''

O internetu govori vrlo otvoreno i bez uljepšavanja.

''Internet može biti odličan alat, ali i jako opasno mjesto. Kod mene doma je potpuna kontrola nad sadržajem koji se konzumira. Djeca nemaju pristup društvenim mrežama. Zasad ne vidim na koji ih način to može obogatiti, osim gubljenja vremena. S obzirom na to da sam tako strogih stavova kad su djeca i društvene mreže u pitanju, dosta sam obazriva o tome što ja snimam. Pazim da je moj sadržaj prikladan i da širi dobre poruke.''

Iako danas živi u Zagrebu, korijeni je i dalje snažno vežu za Novi Sad.

''Selidba nije bila laka, ali život me doveo ovamo i danas Hrvatsku zaista osjećam kao svoj dom. Ljudi ne znaju i uvijek je to dodatno pitanje koje sam nacionalnosti. Zapravo imam obitelj i ondje i ovdje, osjećam se jednako doma i u Novom Sadu i u Zagrebu. Ljudi koji nemaju obitelj s više strana to ne razumiju. Pokojni dida mi je iz Zadra, tako da sam čak i 25 % Dalmatinka!'' smije se.

Privatnost joj je danas posebno važna, upravo zato što velik dio života provodi online. Koliko je to teško?

''Vrlo teško, zato danas puno pažljivije biram što dijelim. Ipak sam jako privatna osoba. Kod mene će se nešto dogoditi i tek kad ja to sama sa sobom proživim, onda ide na mreže. Drugačije imam osjećaj da ću potpuno izgubiti kontrolu nad životom.''

Otvoreno govori i o razvodu, koji opisuje kao jedno od najtežih životnih razdoblja.

''Razvod je veliki stres. Kao da se cijeli svijet koji si gradio ruši i ne znaš tko si nakon toga dok opet ne staneš na noge. Cijenim sve što se dogodilo, napravili smo najbolje što smo mogli oboje. Kad pogledam unazad, moralo je tako biti jer ne bi došle neke druge stvari. Naučila sam o sebi da trebam biti jasnija u komuniciranju svojih potreba, direktnija i ne popuštati drugima općenito. Nekad stvari izvana izgledaju savršeno, ali to ne znači da je to pravi put. Pravi put je nešto možda sasvim drugo što drugima nije logično, ali meni je.''

Unatoč svemu, na ljubav danas ne gleda s gorčinom.

''Možda malo mudrije, ali ništa drugo. Treba prihvatiti i život ide dalje. Puno je prilika pred svima nama da bismo se zatvorili u neku ljutnju ili oprez. Nema života s takvim razmišljanjem. Tko zna što me sve lijepo čeka.''

Kada bi danas mogla nešto poručiti sebi od prije deset godina, kaže da bi to bila jednostavna, ali snažna rečenica:

''Očekuj neočekivano, ali nemoj se bojati, sve dođe na svoje.''

A sreća? Za Dušku se ona krije u vrlo jednostavnim stvarima.

''Naša druženja doma. Putovanja. Dobra hrana, ljudi koje volim...''

I dok mnogi imaju detaljno isplanirane ciljeve i vizije budućnosti, ona je naučila živjeti drugačije. Kako zamišlja svoj život za pet godina?

''Ne zamišljam. Naučila sam da je najgore planirati i onda se razočarati kad ne bude tako. Osim poslovnih odluka i planova koje imam, vjerujem da će se sve ostalo samo posložiti baš kako treba biti i veselim se tome.''