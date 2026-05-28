Evo što je Beckhamova kći obukla nakon silaska s obiteljske jahte vrijedne 16 milijuna funti

Harper Beckham tijekom obiteljskog odmora u Formenteri ponovno je nosila komade iz ormara svoje majke Victorije, a pažnju je privukla satenskom haljinom i luksuznom torbicom vrijednom 2200 funti.

Harper Beckham ponovno je modnu inspiraciju pronašla u ormaru svoje majke Victorije dok je s obitelji odlazila na luksuzni ručak tijekom odmora u Formenteri.

Četrnaestogodišnjakinja je nosila ružičastu satensku haljinu za koju se vjeruje da dolazi iz nadolazeće kolekcije njezine majke, a u restoranu Es Moli de Sal pojavila se nakon izlaska s privatne jahte svojih roditelja.

Stajling je upotpunila mini pletenom torbicom Bottega Veneta Jodie vrijednom oko 2200 funti.

Harper, koja je pritom pokazala i novi aparatić za zube uz široki osmijeh, društvo su pravili brat Romeo (23), njegova djevojka Kim Turnbull (24), majka Victoria (52) i otac David Beckham (51).

Samo dan ranije Harper je ponovno posegnula za majčinim komadima pa je tijekom obiteljskog ručka na Ibizi nosila Victorijinu vintage ljetnu haljinu od šifona.

Victoria je još jednom pokazala koliko je predana modi pa je i po kamenitom terenu hodala u visokim potpeticama, dok joj je David pritom pomagao da sigurno prođe.

Obitelj Beckham stigla je na Ibizu početkom tjedna povodom školskih praznika, a s njima je doplovila i njihova jahta vrijedna 16 milijuna funti.

Sve dolazi nakon što je Victoria prošlog tjedna otkrila da ne isključuje mogućnost prodaje svog modnog brenda, iako je nekoć za poslovanje morala posuditi 30 milijuna funti od suprugove tvrtke. Brend koji nosi njezino ime osnovan je 2008. godine, a 2022. prijavljen je dug od 53,9 milijuna funti.

Ipak, prodaja je tijekom 2024. porasla na 112,7 milijuna funti, a bivša članica Spice Girls grupe priznala je da "nikad ne treba reći nikad" kada je riječ o prodaji kompanije.

U razgovoru za Financial Times odgovorila je na pitanje bi li ikada prodala svoj posao.

"Nikad ne reci nikad i volim razmatrati prilike. No trenutno sam fokusirana na rast, ali nikad ne reci nikad", rekla je Victoria.

U međuvremenu se nagađa kako bi Harper ovog ljeta mogla lansirati vlastitu beauty liniju inspiriranu južnokorejskom kozmetikom, namijenjenu generacijama Z i Alpha.

