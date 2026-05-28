Nakon tri i pol godine donesena odluka u sporu Gorana Ivaniševića i Tatjane Dragović

Općinski građanski sud u Zagrebu nepravomoćno je presudio da Tatjana Dragović ne mora vratiti više od 2,47 milijuna eura koje je od nje potraživao bivši suprug Goran Ivanišević.

Tri i pol godine nakon što je Goran Ivanišević pokrenuo privatnu tužbu protiv bivše supruge Tatjane Dragović, Općinski građanski sud u Zagrebu donio je nepravomoćnu odluku prema kojoj bivša manekenka nema obvezu vratiti novac koji je bivši tenisač potraživao, piše Jutarnji list.

Ivanišević je od Dragović tražio više od 2,47 milijuna eura tvrdeći da joj je riječ o posudbi, no sud je zaključio da tijekom postupka nije dokazano postojanje ugovora o zajmu niti dogovor o povratu novca. Osim toga, donesena je odluka prema kojoj Dragović treba biti isplaćena i trošak parničnog postupka u iznosu od 173.937 eura uz kamate.

Tijekom suđenja analizirani su iskazi obiju strana, bankovni dokumenti i međusobna komunikacija bivših supružnika. Sud je pritom naveo kako činjenica da je Dragović podizala novac sa zajedničkog računa u Monaku te s Ivaniševićeva računa u Zagrebačkoj banci sama po sebi ne dokazuje da je riječ o pozajmici.

Ključno pitanje bilo je postoji li dokaz da je novac dan uz obvezu vraćanja i unaprijed dogovoren rok povrata. Sud je zaključio da takvi elementi nisu potvrđeni ni Ivaniševićevim iskazom. Bivši tenisač tijekom postupka tvrdio je kako je bivšoj supruzi dopuštao korištenje novca za potrebe djece, ali smatra da je dio sredstava nakon razvoda trošila i za osobne potrebe.

U obrazloženju presude posebno je izdvojen dio njegova iskaza u kojem navodi da je godinama znao za takve transakcije, ali na njih nije reagirao. Sud se pritom pozvao i na odredbe Zakona o obveznim odnosima prema kojima osoba koja svjesno izvrši uplatu za koju zna da je nije dužna platiti kasnije nema pravo tražiti povrat tog novca.

Sud je također naveo kako bez financijskog vještačenja nije mogao samostalno procijeniti dokumentaciju vezanu uz novčane transakcije. Budući da traženo vještačenje nije provedeno, a teret dokazivanja bio je na tužitelju, zaključeno je da Ivanišević nije dokazao osnovu ni visinu svog zahtjeva.

Iako je Dragović zasad dobila prvostupanjsku presudu, privremena blokada njezinih bankovnih računa ostaje na snazi do pravomoćnog završetka postupka.

Podsjetimo, tijekom jednog od prošlogodišnjih ročišta koje je trajalo gotovo šest sati, Ivanišević je izjavio da je tužbu podnio jer smatra da je bivša supruga uzela novac koji, prema njegovim tvrdnjama, nije bio bračna stečevina nego njegova osobna zarada.

