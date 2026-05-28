Albina Grčić progovorila o trenutku obraćenja: "Ridala sam, grijeh bluda je tada izašao iz mene..."

Albina Grčić otvoreno je progovorila o vjeri i obraćenju te priznala da je nakon iskustva u Međugorju odlučila potpuno promijeniti život i živjeti u čistoći.

Albina Grčić posljednjih mjeseci sve češće javno govori o vjeri, koju danas opisuje kao središte svog života i glavni razlog velikih promjena koje su joj se dogodile.

Nakon što se odmaknula od klasičnog showbiza, sve se više posvetila duhovnoj glazbi i svjedočenju vlastitog obraćenja, a sada je detaljnije progovorila o trenutku koji je za nju bio prijeloman.

Pjevačica iz Splita od početka karijere nije skrivala da je odrasla u vjeri i da je snažno povezana s Katoličkom crkvom. Podršku joj je svojedobno javno pružao i župnik splitske konkatedrale sv. Petra, koji je za nju navijao dok je predstavljala Hrvatsku na Eurosongu.

Posljednjih godina njezin se duhovni put dodatno produbio. Pop glazbu postupno je zamijenila duhovnom, a danas je publika najčešće može vidjeti na slavljeničkim susretima i koncertima takvog karaktera.

U podcastu je otvoreno govorila o iskustvu koje ju je posebno obilježilo i usmjerilo njezin daljnji život. Prisjetila se ispovijedi u Međugorju, kamo je stigla s društvom, te priznala da je u ispovjedaonicu ušla puna nemira i bijesa. Kada je ugledala svećenika, kroz glavu joj je prošlo: "Je li moguće?", a upravo je taj susret, kako je ispričala, označio početak njezine velike unutarnje promjene.

"Nisam ni bila svjesna da plačem. To je bilo pravo ridanje. Osjetila sam da je upravo taj grijeh izašao iz mene. Konkretno, bio je to grijeh bluda. Danas želim živjeti u čistoći", iskreno je rekla Albina na gostovanju kod Ive Kraljević i dodala da su promjenu primijetili i ljudi oko nje.

"Znali su mi govoriti: 'Drugačija si. Što si radila? Jesi li nešto mijenjala?' Ništa što dolazi od Boga ne može biti loše. Bog je najprije mijenjao moje srce, a onda i sve drugo", naglasila je pjevačica.

