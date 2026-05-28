Baby Lasagna izazvao euforiju među fanovima: Sprema li povratak na Eurosong?

Baby Lasagna zaintrigirao je eurovizijske fanove videom u kojem se propitkuje vraća li se na Eurosong.
Prošle su dvije godine otkako je Baby Lasagna ujedinio cijelu Hrvatsku i sa svojim megahitom "Rim tim tagi dim" donio drugo mjesto na Eurosongu. U kratkom roku Umažanin je postao miljenik eurovizijske publike, a "Rim tim tagi dim" našla je put do srca eurovizijskih fanova, koji i danas komentiraju nastup iz Malmöa.
Stoga nije ni čudno kada svaka njegova objava u kojoj spominje Eurosong prikupi veliku pozornost, a u više navrata rekao je kako ponovna mogućnost njegova natjecanja na Eurosongu nije isključena.
Na svojem TikToku izazvao je euforiju kada je objavio video u kojem se našalio da će se, ako ne uspije pogoditi koš, vratiti na Eurosong već dogodine u Bugarskoj.
Iako je uspio pogoditi koš, njegovi fanovi koje je stekao posljednje dvije godine i dalje vjeruju kako se ne radi o šali, već ozbiljno razmatra povratak na natjecanje koje ga je proslavilo.
"Molio sam se za promašaj", "Dovedi i Kääriju i Joosta", "Molim te, vrati se, ti si pravi broj jedan", "Eurosong je dosadan bez tebe", "Molim te, vrati se!", "Fulao si!!!! Svi smo vidjeli!!!! Čekamo te 2027.", pisali su mu fanovi.
U intervjuu za Showbuzz.hr nahvalio ga je i ovogodišnji grčki predstavnik Akylas, čiji razgovor možete pročitati OVDJE.
Uskoro će održati nastup u Bjelovaru, gdje će mu se pridružiti i Käarijä! Više čitajte OVDJE.
Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.