Komentari na neisklesano tijelo sina Richarda Gerea u vrućim scenama preplavili internet

Nova zvijezda serije ''Euforija'' nije osvojila internet scenama s isklesanim tijelima, već upravo suprotno.

Najnovija epizoda hit-serije ''Eufotija'' izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama, a ovog puta glavna tema nije bila samo Sydney Sweeney već i Homer Gere, sin slavnog Richarda Gerea.

Taj 26-godišnji glumac pojavio se u sedmoj epizodi aktualne sezone kao Dylan Reid, TV zvijezda koja ulazi u strastvenu aferu s Cassie, likom koji tumači Sydney Sweeney. U epizodi pod nazivom ''Rain or Shine'' Cassie pokušava povećati broj pretplatnika na svom profilu na OnlyFansu, a upravo joj Dylan postaje adut za privlačenje pažnje.

Richard Gere’s son Homer Gere is currently going viral for his “regular body” after featuring in the latest Euphoria episode pic.twitter.com/TdtOZnHl6R — ★ (@POPin4k) May 26, 2026

Nakon provokativne scene Dylan se bez majice pojavljuje u kuhinji, a gledatelji su odmah počeli komentirati njegov izgled. No, umjesto klasičnih komentara o isklesanom tijelu i teretani, internet je bio oduševljen činjenicom da Homer izgleda – potpuno prirodno.

''Ovakve muškarce želimo gledati, a ne steroidima nabildane gym-rat tipove'', ''Napokon prirodan muškarac na ekranu'', ''To je moj tip muškarca'', neki su od komentara.

Homer Gere - 2 Foto: Profimedia

Homer Gere - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Baby Lasagna izazvao euforiju među fanovima: Sprema li povratak na Eurosong?

Mnogi su istaknuli kako upravo njegovo samopouzdanje i normalan izgled djeluju osvježavajuće u svijetu Hollywooda opsjednutom savršenim tijelima.

Galerija 2 2 2 2 2

Homer Gere inače je sin glumačke legende Richarda Gerea i glumice Carey Lowell, poznate po ulozi Bondove djevojke Pam Bouvier. Iako dolazi iz slavne obitelji, mladi glumac tek sada ozbiljnije gradi svoju karijeru.

Govoreći o radu na seriji ''Euforija'', Homer je priznao kako mu je ovo prvo veliko iskustvo na profesionalnom setu.

Homer Gere - 6 Foto: Profimedia

''Ovo je moje prvo pravo iskustvo na setu. Kao da odmah skačeš u vatru, ali na najbolji mogući način. Ja sam glumac koji glumi glumca koji glumi lika – lako se izgubiš u svemu tome'', rekao je za Entertainment Daily.

Više o njemu čitajte OVDJE.

Homer i Richard Gere - 1 Foto: Profimedia

Homer i Richard Gere - 4 Foto: Profimedia

Homer i Richard Gere - 5 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate li se Lily iz "Moderne obitelji"? Javnost je iznenadila velikom životnom promjenom

Marijana Mikulić nikad iskrenije o obraćenju, burnoutu i krizi u braku u novom podcastu IN magazina.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Mislav Oršić u suprugu se zaljubio kao srednjoškolac, a ona se ne uklapa u stereotipe WAGsica

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Nekad i sad Naš glumac koji se proslavio u prvoj hrvatskoj sapunici danas izgleda znatno drugačije!