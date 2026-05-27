Ljubavna priča koja traje gotovo 30 godina: Njihova nikad viđena fotografija izazvala lavinu reakcija

Rijetke fotografije iz privatnog albuma Sare Jessice Parker i Matthewa Brodericka ponovno su podsjetile zašto njihov odnos mnogi smatraju jednim od najstabilnijih u Hollywoodu. Par je zajedno gotovo tri desetljeća, a njihova ljubavna priča započela je još početkom devedesetih na Broadwayu.

Jedan od najdugovječnijih holivudskih brakova ovih je dana proslavio veliki jubilej. Sarah Jessica Parker i Matthew Broderick obilježili su 29 godina braka, a slavna glumica tim je povodom na društvenim mrežama podijelila emotivne fotografije iz ranih dana njihove veze.

Zvijezda serije "Seks i grad" objavila je nekoliko rijetko viđenih fotografija koje prikazuju njihove početke daleko od reflektora i glamura Hollywooda. Posebnu pozornost privukla je intimna polaroid-fotografija na kojoj Matthew nježno ljubi Saru Jessicu u čelo dok zajedno sjede zagrljeni u opuštenoj kućnoj atmosferi.

''19. svibnja 1997. – 19. svibnja 2026. 29 godina. I dalje brojimo. Zauvijek mladi'', napisala je glumica uz objavu posvećenu suprugu.

Fotografije su u kratkom roku prikupile stotine tisuća reakcija, a među komentarima se istaknuo i onaj voditelja Andyja Cohena, koji se našalio: ''A govorili su da neće potrajati!''

Sarah Jessica Parker i Matthew Broderick upoznali su se još 1991. godine preko kazališne kompanije njezine braće, a u to su vrijeme oboje bili u drugim vezama. Glumica je kasnije priznala kako su odmah osjetili snažnu povezanost, ali su odlučili prvo završiti tadašnje veze prije nego što započnu svoju ljubavnu priču.

Njihova se romansa dodatno razvila kada su zajedno glumili u brodvejskoj predstavi "How To Succeed in Business Without Really Trying", a samo godinu dana kasnije stali su pred oltar u njujorškoj sinagogi Angel Orensanz, okruženi najbližim prijateljima i obitelji.

Par danas ima troje djece – sina Jamesa Wilkea, kojeg su dobili 2002. godine, te blizanke Marion i Tabithu, koje su 2009. dobili pomoću surogat-majke.

Iako su godinama pod povećalom javnosti, Sarah Jessica i Matthew rijetko dijele privatne trenutke, zbog čega je ova objava posebno raznježila njihove obožavatelje. Glumica je ranije više puta otvoreno govorila o tome kako nijedan brak nije savršen te da svaka dugogodišnja veza prolazi kroz različite faze.

''Ako želite dug odnos i pravu povezanost, proći ćete kroz puno različitih razdoblja'', izjavila je jednom prilikom.

Matthew je pak svojedobno priznao da je za njega sve bilo jasno već pri prvom susretu.

''Vidio sam je kako hoda ulicom i pomislio: 'To je to''', rekao je glumac.

Gotovo tri desetljeća kasnije njihov brak i dalje slovi za jedan od najstabilnijih i najskladnijih u Hollywoodu.