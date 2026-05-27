Cure fotografije sa snimanja: Kultni crveni kupaći kostimi opet se vraćaju na male ekrane

Prve fotografije sa seta novog Baywatcha već su izazvale veliki interes među fanovima kultne serije koja je obilježila devedesete. Shay Mitchell i Hassie Harrison snimljene su tijekom akcijske scene spašavanja psića na plaži, a legendarni crveni kupaći kostimi ponovno su postali glavna tema društvenih mreža.

Legendarni Baywatch vraća se na male ekrane, a prve fotografije sa seta već su izazvale ogromnu pažnju među fanovima kultne serije koja je obilježila devedesete.

Glumice Shay Mitchell i Hassie Harrison ovih su dana snimljene na plaži Venice Beach u Kaliforniji tijekom snimanja novih scena, a njihov izgled u prepoznatljivim crvenim kupaćim kostimima odmah je probudio nostalgiju za erom Pamele Anderson i Davida Hasselhoffa.

Galerija 11 11 11 11 11

Na novim paparazzi fotografijama Shay i Hassie snimljene su tijekom scene spašavanja napuštenog psića na plaži, dok oko njih kruže kamere i produkcijska ekipa. Shay Mitchell nosila je jednodijelni crveni kupaći kostim s dubokim izrezom, dok je Hassie Harrison u istoj kultnoj uniformi držala psića u naručju između snimanja scena.

Novi Baywatch službeno razvijaju Fox i Fremantle, a serija bi trebala imati 12 epizoda i premijeru tijekom televizijske sezone 2026./2027.

Shay Mitchell, Hassie Harrison Foto: Tim Regas / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Uz Shay Mitchell i Hassie Harrison, u rebootu glume i Stephen Amell, Noah Beck, Brooks Nader, Livvy Dunne te Jessica Belkin, dok će se originalne zvijezde David Chokachi i Erika Eleniak vratiti svojim starim ulogama iz originalne serije.

Posebnu pažnju privukla je upravo Shay Mitchell, zvijezda serije Pretty Little Liars, koja u novoj verziji glumi Trinu — odvjetnicu koja postaje spasilac. Glumica je nedavno priznala kako joj je bilo “nadrealno” obući legendarni crveni kupaći kostim koji je postao jedan od najprepoznatljivijih simbola televizije

Shay Mitchell, Hassie Harrison Foto: Tim Regas / SplashNews.com / Splash / Profimedia

devedesetih.

Originalni Baywatch emitirao se od 1989. do 2001. godine i postao jedna od najgledanijih serija svih vremena, s više od milijardu gledatelja diljem svijeta. Serija je proslavila imena poput Pamele Anderson, Carmen Electre i Davida Hasselhoffa, a crveni kupaći kostimi i scene trčanja po plaži postali su dio pop kulture.

Hassie Harrison - 2 Foto: Profimedia

Prema prvim informacijama, nova verzija zadržat će prepoznatljivu kombinaciju akcije, spašavanja i privatnih drama spasilaca, ali će priču prilagoditi novoj generaciji gledatelja. Produkcija se trenutno snima u Venice Beachu i na Foxovu studijskom lotu u Los Angelesu, a prve scene već su izazvale veliki interes na društvenim mrežama.

Marijana Mikulić nikad iskrenije o obraćenju, burnoutu i krizi u braku u novom podcastu IN magazina.